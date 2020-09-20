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Son dakika: 'da Saracchi derbisinde yok!

Son dakika haberleri | 'in ikinci haftasında oynanan - Galatasaray maçında sakatlanan Saracchi, oyuna devam edememişti. Uruguaylı sol bekin 3. haftadaki derbisinde oynayamayacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 20.9.2020 22:23 Son Güncelleme: 20.9.2020 22:32 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'da Saracchi Fenerbahçe derbisinde yok!

Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor... Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 2-0 galip tamamladığı Başakşehir mücadelesinde sakatlanan Marcelo Saracchi, oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. A Spor'un haberine göre Uruguaylı sol bekin gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.



Galatasaray Kulübü'nden yapılan son dakika açıklamasında Saracchi hakkındaki bilgilendirmenin, kontrollerin ardından salı günü yapılacağı duyuruldu.

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Son dakika: Galatasaray'da Saracchi Fenerbahçe derbisinde yok!
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