Son şampiyonlar karşı karşıya! İşte Başakşehir - Galatasaray maçı 11'leri

Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da moraller yerinde.
Ligin ilk maçında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, UEFA 2. Ön Eleme Turu'nda da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü de 3-1 ile geçip, tur atladı. Aslan, bu akşam da sahadan üç puanla ayrılarak seriye devam etmek istiyor.
Galatasaray'ın golcü futbolcuları sezona iyi başladı. Gaziantep FK karşılaşmasında Radamel Falcao, rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 1 de asist yapmıştı.
Neftçi Bakü müsabakasında da Mbaye Diagne 2 gol kaydederek turun geçilmesinde büyük rol oynadı. Falcao ve Diagne'nin sezona formda başlaması teknik direktör Fatih Terim'in hücumda da elini güçlendirdi.
Bu arada geçen ilk hafta deplasmanda ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Başakşehir ise ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
AKBABA SAKAT ETEBO BELİRSİZ
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Emre Akbaba Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sağ üst arka adalesinden sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Emre, bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Takıma yaklaşık
10 gün önce katılan, antrenman ve maç eksiği olan yeni transferlerden Oghenekaro Etebo hakkındaki kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.
ARDA TURAN ESKI TAKIMINA KARŞI
Yaz transfer döneminde G.Saray'a dönen yıldız futbolcu Arda Turan, Başakşehir maçında eski takımına
karşı ilk kez mücadele edecek. 33 yaşındaki futbolcu, Barcelona'da oynadığı dönemde 2018 yılının ocak ayında turuncu-lacivertlilere transfer olmuştu. Başarılı futbolcu geçtiğimiz ocak ayında da Başakşehir'den ayrılmıştı.
11'LET NETLEŞTİ
İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle başlaması bekleniyor;
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba
Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre, Arda, Falcao