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Son şampiyonlar karşı karşıya! İşte - maçı 11'leri

'in ikinci haftasında son şampiyonlar Medipol ve , Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Dev maç öncesi iki teknik adam da 11'lerini belirledi. İşte Başakşehir - maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 20.9.2020 01:42 ABONE OL
Son şampiyonlar karşı karşıya! İşte Başakşehir - Galatasaray maçı 11'leri

'in ikinci haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan 'da moraller yerinde.

Son şampiyonlar karşı karşıya! İşte Başakşehir - Galatasaray maçı 11'leri

Ligin ilk maçında FK'yı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, 2. Ön Eleme Turu'nda da Azerbaycan ekibi 'yü de 3-1 ile geçip, tur atladı. Aslan, bu akşam da sahadan üç puanla ayrılarak seriye devam etmek istiyor.

Son şampiyonlar karşı karşıya! İşte Başakşehir - Galatasaray maçı 11'leri

'ın golcü futbolcuları sezona iyi başladı. FK karşılaşmasında , rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 1 de asist yapmıştı.

Son şampiyonlar karşı karşıya! İşte Başakşehir - Galatasaray maçı 11'leri

müsabakasında da Mbaye Diagne 2 gol kaydederek turun geçilmesinde büyük rol oynadı. Falcao ve Diagne'nin sezona formda başlaması 'in hücumda da elini güçlendirdi.

Son şampiyonlar karşı karşıya! İşte Başakşehir - Galatasaray maçı 11'leri

Bu arada geçen ilk hafta deplasmanda ligin yeni takımlarından Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olan ise ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

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Son şampiyonlar karşı karşıya! İşte Başakşehir - Galatasaray maçı 11'leri

AKBABA SAKAT ETEBO BELİRSİZ

'da sakatlığı nedeniyle Emre Akbaba karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sağ üst arka adalesinden sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Emre, bir süre daha takımdan ayrı kalacak. Takıma yaklaşık
10 gün önce katılan, antrenman ve maç eksiği olan yeni transferlerden Oghenekaro Etebo hakkındaki kararı verecek.

Son şampiyonlar karşı karşıya! İşte Başakşehir - Galatasaray maçı 11'leri

ARDA TURAN ESKI TAKIMINA KARŞI

Yaz döneminde G.Saray'a dönen yıldız futbolcu , maçında eski takımına
karşı ilk kez mücadele edecek. 33 yaşındaki futbolcu, 'da oynadığı dönemde 2018 yılının ocak ayında turuncu-lacivertlilere transfer olmuştu. Başarılı futbolcu geçtiğimiz ocak ayında da Başakşehir'den ayrılmıştı.

Son şampiyonlar karşı karşıya! İşte Başakşehir - Galatasaray maçı 11'leri

11'LET NETLEŞTİ

İki takımın karşılaşmaya şu 11'lerle başlaması bekleniyor;

Son şampiyonlar karşı karşıya! İşte Başakşehir - Galatasaray maçı 11'leri

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba

Son şampiyonlar karşı karşıya! İşte Başakşehir - Galatasaray maçı 11'leri

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, , Emre, Arda, Falcao

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Son şampiyonlar karşı karşıya! İşte Başakşehir - Galatasaray maçı 11'leri
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