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2-5 Tottenham | MAÇ SONUCU

İngiltere 'in 2. haftasında Tottenham, deplasmanda 'ı 5-2 mağlup etti. ekibinde Heung Min-Son 4gol ve ise 1 gol ve 4 asistle maçın kahramanı oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 16:22 ABONE OL
Southampton 2-5 Tottenham | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 2'nci haftasında Tottenham, deplasmanda Southampton'ı Harry Kane'in 4 asist, Heung-Min Son'un ise 4 golle oynadığı karşılaşmada 5-2 mağlup etti.

St. Mary's Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ilk yarı 32'de Ings ve 45+2'de Son'un attığı karşılıklı gollerle 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Tottenham, 47, 64 ve 73'te Kane'in asistleri ve Son'un golleriyle maçın skorunu 4-1'e taşıdı. Kane'in 82'deki golüyle farkı 4'e çıkartan Tottenham'a 90'da penaltıdan Ings yanıt verince müsabaka 5-2'lik skorla Tottenham lehine sonuçlandı.

Tottenham forması giyen Harry Kane, Son'a aynı maç içerisinde yaptığı 4 asistle Premier Lig tarihine geçti. 27 yaşındaki İngiliz yıldız, bir Premier Lig maçında aynı takım arkadaşına 4 asist yapan tarihteki ilk futbolcu olmayı başardı.

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Southampton 2-5 Tottenham | MAÇ SONUCU
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