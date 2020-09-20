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Transferde son dakika: 'nin yeni transferini Arjantinliler yorumladı!

Son dakika haberleri | Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin bir de kanat transferi yapması bekleniyordu. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda Roma'lı Perotti'nin peşindeydi. Arjantin basını bu transferin bittiğini yazarken, Perotti için 'Anka kuşu' yorumu yapıldı.

Giriş Tarihi: 20.9.2020 01:42 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferini Arjantinliler yorumladı! Diego Perotti

Fenerbahçe, Diego Perotti'ye renklerine bağlamak için Roma ile görüşmeleri sürdürüyor. Artık detaylar konuşulurken, Arjantin basını 32 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertli takımın yeniden kendisini gösterme fırsatı olacağını yazdı.

Balon Latino dergisinden Martin Canaves, "Perotti'nin son 4 yılda 24 kez sakatlandığını düşünürsek performansının neden düşük olduğu daha iyi anlaşılabilir. Oyununu bulmak için döndüğünde hep bir başka sakatlık devam etmesini engelledi.Şu anda da uyluk gerginliği nedeniyle ekime kadar sahalarda olamayacak. Perotti'nin Fenerbahçe'ye gitmesi onun için Anka kuşu gibi yeniden doğma fırsatı olabilir" değerlendirmesini yaptı.

Bu arada Diego Perotti'nin transferi halinde detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe, santrfor konusunda da görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim; Diego Perotti'nin yanı sıra forvet transferlerini de önümüzdeki hafta içinde tamamlayarak, yeni sezon kadrosunu oluşturmayı hedefliyor. (Fotomaç)

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Transferde son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferini Arjantinliler yorumladı! Diego Perotti
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