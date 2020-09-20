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Transferde son dakika: Kalinic'te sıcak saatler! ...

Son dakika haberleri | 'ın boşluğunu halen dolduramayan Beşiktaş, listenin ilk sırasına Kalinic'i yazmıştı. 'in gözden çıkardığı yıldız isimden olumsuz yanıt alınması halinde ibre Koita'ya dönecek.

Giriş Tarihi: 20.9.2020 01:42 ABONE OL
Transferde son dakika: Kalinic'te sıcak saatler! Beşiktaş...

Beşiktaş, Nikola Kalinic'i bekliyor... Siyah-Beyazlılar'ın golcü transferinde ilk sırada yer alan ve yönetimin daha önce görüşme yaptığı Hırvat futbolcunun kararını yarın bildirmesi bekleniyor. Kalinic'in teklifi kabul etmesi halinde Kartal, Atletico Madrid ile masaya oturacak.

Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Nikolo Kalinic'i bedelsiz bırakabileceği öğrenildi. Siyah-Beyazlı
yönetim Kalinic'ten olumsuz yanıt gelmesi durumunda ise Kasımpaşalı Koita ile görüşülecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da yönetimden forvet transferinin bir an önce bitirilmesini istediği öğrenildi. Yalçın'ın "Forvet transferini bir an önce bitirelim" dediği belirtildi. (Takvim)

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Transferde son dakika: Kalinic'te sıcak saatler! Beşiktaş...
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