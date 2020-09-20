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Transferde son dakika: 'dan ayrılık sözleri!

Son dakika haberleri | 'in ikinci haftasında 'i 2-0 ile geçen Galatasaray'da gündem 'nun transferi. 'in maç sonunda yaptığı açıklamaların ardından Brezilyalı yıldız da ayrılığı ile ilgili konuştu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 20.9.2020 22:42 Son Güncelleme: 20.9.2020 22:46 ABONE OL
Transferde son dakika: Marcao'dan ayrılık sözleri!

'ın başarılı futbolcusu , karşısında aldıkları 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Transferde son dakika: Marcao'dan ayrılık sözleri!

karşısında galibiyeti hak ettiklerini belirten , "Harika bir galibiyet aldık. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar birbirleri için mücadele eden bir takımı vardı.

Transferde son dakika: Marcao'dan ayrılık sözleri!

Bu yüzden takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi başladık ama henüz çok erken ve bu seri galibiyetleri sürdürmek zorundayız" dedi.

Transferde son dakika: Marcao'dan ayrılık sözleri!

Kendi performansını da değerlendiren , "Hazırlık dönemini iyi geçirdim. Kendimi iyi hazırladım. Hocama ve yardımcılarına teşekkür etmek istiyorum.

Transferde son dakika: Marcao'dan ayrılık sözleri!

Bunu tek başıma yapmadım. Beni iyi hazırladılar. Etrafımda tecrübeli isimler var ve bana güven veriyorlar" şeklinde konuştu.

Transferde son dakika: Marcao'dan ayrılık sözleri!

hakkında kendisine yöneltilen soruyu da cevaplayan , "Bu konuyla ilgili bir şey demem. Kulüpler konuşacak, menajerler konuşacak; ben bir şey diyemem" dedi.

Transferde son dakika: Marcao'dan ayrılık sözleri!

FATİH TERİM DE AÇIKLADI

Tecrübeli teknik adam maçın ardından yaptığı açıklamada 'nun olası transferiyle ilgili şunları söylemişti;

Transferde son dakika: Marcao'dan ayrılık sözleri!

Transferde her zaman kafanızdakiyle, gerçekler aynı olmuyor. Zaten geldiğimizden beri cezamız var, satmadan alamıyoruz. Düşündüklerimizi alamadık belki ama kendi içimizde bunları konuşup, halletmeye çalışıyoruz.

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Transferde son dakika: Marcao'dan ayrılık sözleri!
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