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'tan harekatı!

Son dakika haberleri... Daha önce Beşiktaş'ı reddeden Belçikalı golcü , kararından vazgeçti. 29 yaşındaki forvet, düzenli oynamak isteyeceği bir takıma gitmek istiyor. Buna göre Benteke, siyah-beyazlıların yeni teklifine sıcak baktı.

Giriş Tarihi: 21.9.2020 11:49 Son Güncelleme: 21.9.2020 11:53 ABONE OL
Beşiktaş'tan Christian Benteke harekatı!

Forvet transferi için hala dişe dokunur bir adım atamayan Beşiktaş için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye'de konuşulan isimlerin yanı sıra Avrupa basınında da siyahbeyazlılarla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atılıyor. Bunlardan biri de Belçika'dan geldi. Voetbal Nieuws sitesi, Crystal Palace'tan ayrılmayı isteyen Christian Benteke'nin yeni durağının İstanbul olabileceğini yazdı. Haberde oyuncunun daha önce reddettiği siyah-beyazlılara sıcak bakmaya başladığının altı çizildi.

DÜZENLİ OYNAMAK İÇİN

29 yaşındaki forvet oyuncusunun, Belçika'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almak için düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öne sürüldü. Bu sebeple Beşiktaş'ın 1.90 boyundaki krampon için uygun tercih olduğu vurgusu yapılırken, siyah- beyazlılara bu transferde bir de rakip çıktığının altı çizildi. O takımın da Belçika temsilcisi Club Brugge olduğu bilgisi paylaşıldı. Hatta çok iddialı bir ifade kullanılarak, "Christian Benteke ya Beşiktaş ya da Club Brugge'a gitmek zorunda" denildi.

129 GOL

Daha önce Aston Villa, Mechelen, Liverpool, Kortrijk, Genk ve Standard Liege gibi takımların da formasını terleten Christian Benteke, profesyonel kulüp kariyerinde 392 resmi maçta oynayıp 129 gol, 54 asistlik performans sergiledi. Ülkesi Belçika milli takımında ise 37 karşılaşmada 15 gol sevinci yaşadı. 1.90 boyundaki forvet oyuncusu daha önce Fenerbahçe ve G.Saray'ın da gündemine gelmişti.

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Beşiktaş'tan Christian Benteke harekatı!
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