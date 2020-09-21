Bordeaux'nun yıldızı Kalu Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Takıma yaptığı takviyelerle transfer döneminin şampiyonu olan ve güçlü bir ekip kuran Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Muriqi'nin yüksek bir bonservis bedeli ile gönderilmesi sonrasında birkaç takviye daha yapmayı planlayan Kanarya, kanat transferi yapmak istiyor. Bordeaux forması giyen Nijeryalı Samuel Kalu, sarı lacivertli takımın kendisine yaptığı teklifi açıkladı.



Transferi gerçekleşmemesi halinde sorun etmeyeceğini ve takımı için elinden geleni yapacağını ifade eden Kalu, "Gitmek için herhangi bir zorlamada bulunmayacağım" dedi. Fenerbahçe'nin kendisi için iki ayrı teklifte bulunduğunu belirten Kalu, "Fenerbahçe, önce bir kiralama teklifinde bulundu fakat Bordeaux, kiralanmama izin vermeyeceklerini söyleyerek bunu reddetti" ifadelerini kullandı.



Bu gelişme üzerine sarı lacivertli takımın ikinci bir teklif ile Bordeaux'un kapısını çaldığını belirten Kalu, "Başka bir kiralama teklifi ve sezon sonunda satın alma opsiyonu ile tekrar geldiler ama kulüp, henüz onlara cevap vermedi" şeklinde konuştu.

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