Fenerbahçe - Hatayspor | CANLI

Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında Fenerbahçe evinde Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Fenerbahçe ilk hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçerken, ligin yeni ekibi Hatayspor ise son şampiyon Medipol Başakşehir karşısında 2-0'lık sonuçla galip gelmişti.





İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Ozan, Ferdi, Thiam, Valencia

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

9. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün yerden ortasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Thiam'ın dönerek sol ayağıyla zayıf vuruşunda top kaleci Münir'de kaldı.

45+1. dakikada soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

VALENCIA VE LEMOS 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mauricio Lemos ve Enner Valencia ilk kez 11'de yer aldı.



Süper Lig'de A.Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transferler Mauirico Lemos ve Enner Valencia ilk kez 11'de yer aldı. Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giymeyen Lemos'a ve oyuna sonradan dahil olan Valencia'ya Teknik Direktör Erol Bulut tarafından ilk 11'de şans verildi.

DIRAR VE RODRİGUES KADRODA YOK

Fenerbahçe'de bu sezon takımda düşünülmeyen Nabil Dirar ile Garry Rodrigues, Atakaş Hatayspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmadı.

Teknik direktör Erol Bulut, takımdan ayrılması beklenen 2 oyuncuya da maç kadrosunda yer vermedi.

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında kadroda yer almayan Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Rize maçından sonra transfer edilen Tisserand da ilk kez sarı-lacivertli formayı sırtına geçirebilir.