Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek ve şifresiz mi?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. İlk hafta her iki takım da üç puan elde ederek lige güzel bir başlangıç yapmıştı. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaştıkça 'Fenerbahçe Hatayspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 2'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Hatayspor ile karşılaşacak.

21 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı ve şifreli izlenebilecek.

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Ferdi, Valencia, Frey

Hatayspor: Munir, Yusuf, Santos, Popov, Mesut, Aabid, Sackey, Selim, Gökhan, Ribeiro, Diouf

EROL BULUT 2'DE 2 YAPMAK İSTİYOR

Sezona, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde deplasmanda 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istiyor. Ligin yeni temsilcisi Atakaş Hatayspor ise ilk hafta sahasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor karşılaşması öncesinde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

FENERBAHÇE'DEN SANGARE TRANSFERİ

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a gelen Nazım Sangare, Süper Lig'de gösterdiği performansla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselmeyi başarmıştı.

ÖMER ERDOĞAN: "İNŞALLAH ORADAN DA YİNE GÜZEL BİR MÜCADELEYLE İYİ BİR SKORLA HATAY'IMIZA DÖNERİZ."

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında bugün deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçtan iyi bir skorla ayrılmak istiyor.

Teknik direktör Ömer Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir maçında sergiledikleri mücadeleyi ve futbol kalitesini sahaya yansıtabilmeleri halinde Fenerbahçe deplasmanından güzel bir sonuç alacaklarına inandığını kaydetti.

Ömer Erdoğan, şöyle devam etti:

"Zor bir maç yine bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe bayağı bir değişime gitti. Takımın neredeyse yarısını yeniledi. Ciddi bir rakibimiz var karşımızda.

Bizim hazırlıklarımız da iyi gidiyor. Çok şükür sağlık açısından herhangi bir sakatımız veya cezalı oyuncumuz yok. Motive ve öz güven anlamında en son aldığımız galibiyetle iyi durumdayız. İnşallah oradan da yine güzel bir mücadeleyle iyi bir skorla Hatay'ımıza döneriz."

"2 VEYA 3 OYUNCU TRANSFER ETME NİYETİMİZ VAR"

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erdoğan, görüşme halinde oldukları futbolcuların olduğunu ve kısa zamanda sonuçlanmasını beklediğini ifade etti.

Erdoğan, transfer etmeyi istedikleri futbolcuların takıma katılmasıyla daha da güçleneceklerini aktararak, şunları belirtti:

"Takım içerisindeki rekabet ortamını ve kaliteyi artırmak için 2 veya 3 oyuncu transfer etme niyetimiz var. Oyuncularla şu an ciddi bir şekilde görüşüyoruz. Onlarla ilgili inşallah önümüzdeki günlerde iyi bir sonuç alır ve aramıza katılırlarsa takım içerisindeki rekabeti artırırmış oluruz. Lig bir maraton. Burada sayısal anlamda da minimum 24 oyuncuya ihtiyacımız var ki olası bir cezalı veya sakatlık durumunda diğer bekleyen oyuncular da görev alsın diye. Bir de 10. haftadan sonra haftada 2-3 maç tarzında yoğun bir maç trafiğine gireceğiz."