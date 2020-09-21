Son dakika: Fenerbahçe Marcel Tisserand'ın lisansını çıkardı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe yeni transferi Marcel Tisserand'ı lisansını çıkardı. Kongolu stoper görev verilmesi halinde Hatayspor maçında forma giyebilecek.

Futbola Monaco altyapısında başlayan Tisserand, Fransa'da Monaco, Lens ve Toulouse formaları giydi. 2018 yılından itibaren Alman ekibi Wolfsburg'da oynayan Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 15 kez de Kongo Milli Takımı'nda oynadı. .