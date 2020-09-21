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Son dakika: 'nin Hatayspor 11'i belli oldu!

'de ikinci haftanın kapanış maçında evinde 'u konuk ediyor. 'nda oynanacak mücadeleyi hakem yönetecek. Fenerbahçe ilk hafta deplasmanda 'u 2-1 ile geçerken, ligin yeni ekibi Hatayspor ise son şampiyon karşısında 2-0'lık sonuçla galip gelmişti. İki üç puanlı takımın zorlu mücadelesi öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

Giriş Tarihi: 21.9.2020 18:56 Son Güncelleme: 21.9.2020 19:03 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'nin Hatayspor 11'i belli oldu!

Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında Fenerbahçe evinde Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Fenerbahçe ilk hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçerken, ligin yeni ekibi Hatayspor ise son şampiyon Medipol Başakşehir karşısında 2-0'lık sonuçla galip gelmişti. İki üç puanlı takımın zorlu mücadelesi öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Ozan, Ferdi, Thiam, Valencia

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf

YENİ TRANSFERLER SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında kadroda yer almayan Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak, görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Rize maçından sonra transfer edilen Tisserand da ilk kez sarı-lacivertli formayı sırtına geçirebilir.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin Hatayspor 11'i belli oldu!
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