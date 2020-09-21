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Son kalite Sangare

Sol beke ile Novak’ı, sağ beke de ’ü aaln sarı-lacivertliler, son hamlesini ile yaptı. ’dan kadroya katılan milli yıldız, 35 yaşındaki Gökhan’ın alternatifi olacak

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 21.9.2020 ABONE OL
Son kalite Sangare

Kanarya, tek transfer döneminde sağ ve sol bek rotasyonunu komple yenilemeyi başardı. Üstelik sarı-lacivertliler bu bölgelere geçtiğimiz sezon performans olarak en çok dikkat çeken 4 ismi aldı. Beşiktaş'la sözleşmelerini sonlandıran Gökhan Gönül ve Caner Erkin bedelsiz alındı, her iki oyuncu da ilk maçta birer golün kahramanı oldu. Sol bekte Caner dışında yine bir başka ezeli rakibi Trabzonspor'la sözleşmesini uzatmayan Filip Novak, bedelsiz olarak geldi. Son olarak bu halkaya Nazım Sangare katıldı. Milli oyuncu, Fenerbahçe'nin bonservis vererek aldığı tek bek oldu. 26 yaşındaki Sangare, 35 yaşındaki Gökhan'ın alternatifi olacak. Gelecek sezondan itibaren ise as takım sağ beki olarak görev yapacak. Gökhan'ın bu yıl sonunda veya bir sonraki sezon A takım teknik heyet kadrosuna katılması bekleniyor.

KOMŞU'DAN LİVAJA İDDİASI
FORVET arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için Yunanistan'da Marko Livaja ismi manşete çıktı. AEK forması giyen oyuncunun sarılacivertliler ile anlaştığı, kulüp ile pazarlıkların sürdüğü iddia edildi. 27 yaşındaki Hırvat oyuncunun Fenerbahçe ile 2 milyon Euro karşılığında ön anlaşma yaptığı da haberde yer aldı. Bazı iddialara göre Livaja, kulübüyle 2021'de bitecek sözleşmesini 2023'e kadar uzatmak istiyor.

2'DE 2 PEŞİNDE
SÜPER Lig'e Çaykur Rize galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, bugün tarihinde ilk kez yükseldiği lige son şampiyon Başakşehir'i yenerek sükseli bir giriş yapan Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Rakibini yenip yoluna firesiz devam etmek isteyen Fenerbahçe'de bu maç öncesi kadro belirsizliği yaşanıyor. Sarılacivertlilerin elindeki 5 stoper de hazır durumda. Tisserand'ın ise bugün lisansı çıkacak ve hocanın görev vermesi halinde oynayabilecek.

KADINLARA TEŞEKKÜR
F.BAHÇE 20 Eylül 2011'de 41 bin 663 kadın ve çocuk taraftarının önünde oynadığı maçı, yıldönümünde unutmadı. Kulüp sitesinden "Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü" kutlandı

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