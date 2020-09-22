Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor

maçının hazırlıklarına devam ediyor

Son dakika haberleri... Sarı lacivertli takım 'in 3. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Pazar günü oynanacak derbinin hazırlıklarına devam ediyor.

AA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 21:50 ABONE OL
Fenerbahçe Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Atakaş Hatayspor mücadelesine ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idmanın, iki grup halinde pas çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? MEB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA! 8. 9. ve 12. sınıflar okula ne zaman gidecek, okullar açılacak mı?
DİKKAT | Uzmanlardan flaş corona araştırması! Corona virüsü belirtileri gün gün bu semptomları gösteriyor!
Güzel oyuncu Özge Özpirinççi yeni imajı ile hayran bıraktı... Özge Özpirinççi yeni saçları için "Yıllardır beklediğim değişim..." dedi...
Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un intiharı hakkında son dakika gelişmesi! Başkent Ankara'da ölü bulunmuştu...
Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru detayları...Acun Ilıcalı'nın bilgisayar kampanyasına nasıl başvuru yapılır ve SMS numarası kaç?
SON DAKİKA HABERİ - Altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA | 21 Eylül Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!
Son dakika haberi: Konya'da öldürülen Hatice Çiftçi'nin katilinden kan donduran itiraflar! İki kişiye daha tecavüz etti...
Liseler ne zaman açılacak, tarih belli mi? MEB 2020-2021 9-10-11-12. sınıflar okula ne zaman başlayacak? İşte detaylar
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un mavi yolculukta romantik anları... Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu!
Sevdiğiniz gıdaları çöpe gitmeden uygun fiyata alın
Sevdiğiniz gıdaları çöpe gitmeden uygun fiyata alın
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA