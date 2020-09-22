Vedat’ı Lazio’ya neden verdiniz!

Fenerbahçe bir yandan santrfor transferi konusunda yoğun bir çalışma yürütürken diğer taraftan kanat takviyesi için görüşmeler yapıyor. Sarı-lacivertliler, Diego Perotti için geçtiğimizgünlerde İstanbul'da Roma yetkilileriyle görüştü. Roma'nın yetkilendirdiği temsilciler ile masaya oturan Fenerbahçeli idareciler İtalyanların bonservis beklentisi ile karşılaştı. 3 milyon Euro'luk talep sonrasında sarı-lacivertli cephe, bu bedelin yüksek olduğu ve bu şartlar altında transferin mümkün olmadığını direkt iletti.
Roma'nın 32 yaşındaki sol açık Perotti için Fenerbahçe'ye yardımcı olmaya pek niyeti olmadığı da ortaya çıktı. Sebebi ise Vedat Muriqi! Başkent ekibinin de Kosovalı golcü içindevreye girdiği ancak Fenerbahçe'nin Muriqi'in bedelindeindirime gitmediği için Roma'nın görüşmelerden çekildiğiöğrenildi. Oyuncunun da ezeli rakipleri Lazio'ya gitmesinin ardından Romalı yöneticilerin Fenerbahçe'ye kızgınolduğu ve Perotti konusunda kolaylık sağlamayarakrahatsızlıklarını gösterdikleri ortaya çıktı.
YENİ TRANSFERLER İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK
İki kulüp arasında gelecek için iş birliğine yönelik olumlu adımlar atıldı. Buna göre;Fenerbahçe ve Roma,bundan böyle transfersüreçlerindeoyuncularınındurumlarına dair birbirlerine bilgilendirmeyapacak. Böylelikle Kolarov ve Vedat transferleriyle gerilen ilişkiler düzeltilmiş olacak.
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Perotti geçtiğimiz sezon Roma ile 21 maça çıkarken 5 gol atıp 3 kez de asist yaparak 8 gole direkt katkıda bulundu.