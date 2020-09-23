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Doğan Erdoğan 'da

ile olan sözleşmesini fesheden Doğan Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu. 24 yaşındaki orta saha, 'a 3 yıllık imza attı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 16:09 ABONE OL
Doğan Erdoğan Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Geçtiğiniz sezon Trabzonspor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, Çaykur Rizespor Başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini 3 yıllığına Yeşil-Mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Doğan Erdoğan'a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Doğan Erdoğan, 2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla lig, kupa ve Avrupa Ligi'nde toplam 36 maçta bin 186 dakika süre almıştı.

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Doğan Erdoğan Çaykur Rizespor'da
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