Galatasaray'a Mario Götze'den kötü haber!

Orta sahasına takviye arayışında olan Galatasaray, gündemine birçok önemli ismi dahil etmişti. Sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği yıldızlardan birinin de Borussia Dortmund'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan Mario Götze olduğu iddia ediliyordu. Alman futbolcu hakkında dikkat çeken bir haber kaleme alındı.

Bild'de yer alan habere göre; Alman devi Bayern Münih'in deneyimli hocası Hansi Flick oyun stilini çok beğendiği Mario Götze'ye, transferini konuşmak ve projelerinden bahsetmek için telefon etti. Haberde Flick'in çok istediği yıldız futbolcu için Bavyera kulübünün yöneticilerini ikna etmek zorunda olduğuna vurgu yapıldı. Son dönemlerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performansa imza atamayan Götze'nin transferine, özellikle sportif direktör Salihamidzic'in sıcak bakmadığı bildirildi.

28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, kariyerine Alman ekibi Ronsberg'de başladı. 2001'de Dortmund altyapısına geçen Götze, 2010'da A takıma yükseldi. 2013 ile 2016 yılları arasında Bayern Münih forması giyen Alman yıldız, 2016'da Dortmund'da geri dönmüştü. Almanya Milli Takımı ile 63 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 17 gole imzasını attı. (Fotomaç)