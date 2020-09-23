Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'a Mario Götze'den kötü haber!

'a 'den kötü haber!

'ın ilgilendiği 'ye eski kulübü Alman devi talip oldu. Oyuncuyla bir telefon görüşmesi yapan Bavyera ekibinin teknik direktörü , Götze'nin fiziksel durumunu öğrendikten sonra kararını verecek.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 13:05 Son Güncelleme: 23.9.2020 13:06 ABONE OL
Galatasaray'a Mario Götze'den kötü haber!

Orta sahasına takviye arayışında olan Galatasaray, gündemine birçok önemli ismi dahil etmişti. Sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği yıldızlardan birinin de Borussia Dortmund'dan ayrıldığından beri kulüpsüz olan Mario Götze olduğu iddia ediliyordu. Alman futbolcu hakkında dikkat çeken bir haber kaleme alındı.

Bild'de yer alan habere göre; Alman devi Bayern Münih'in deneyimli hocası Hansi Flick oyun stilini çok beğendiği Mario Götze'ye, transferini konuşmak ve projelerinden bahsetmek için telefon etti. Haberde Flick'in çok istediği yıldız futbolcu için Bavyera kulübünün yöneticilerini ikna etmek zorunda olduğuna vurgu yapıldı. Son dönemlerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performansa imza atamayan Götze'nin transferine, özellikle sportif direktör Salihamidzic'in sıcak bakmadığı bildirildi.

28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, kariyerine Alman ekibi Ronsberg'de başladı. 2001'de Dortmund altyapısına geçen Götze, 2010'da A takıma yükseldi. 2013 ile 2016 yılları arasında Bayern Münih forması giyen Alman yıldız, 2016'da Dortmund'da geri dönmüştü. Almanya Milli Takımı ile 63 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 17 gole imzasını attı. (Fotomaç)

EN ÇOK OKUNANLAR

Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? MEB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA! 8. 9. ve 12. sınıflar okula ne zaman gidecek?
SON DAKİKA HABERİ! Altın sert düştü! Uzman isimden kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Güzel oyuncu Özge Özpirinççi yeni imajı ile hayran bıraktı... Özge Özpirinççi yeni saçları için "Yıllardır beklediğim değişim..." dedi...
Acun Ilıcalı Haydi Şimdi bilgisayar kampanyasına başvuru nasıl yapılır, şartları neler ve SMS numarası kaç? Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru detayları
Dün akşam MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 22 Eylül 2020 MasterChef eleme potasına kimler girdi? İşte o isimler...
Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' görenleri şaşkına çeviriyor
DİKKAT | Corona virüsü belirtileri gün gün bu semptomları gösteriyor... Uzmanlardan flaş corona araştırması!
Ceyda Düvenci yeni hayatını böyle anlattı… Sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine içini döktü!
Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un intiharı hakkında son dakika gelişmesi! Başkent Ankara'da ölü bulunmuştu...
Liseler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? MEB 2020-2021 9-10-11-12. sınıflar okula ne zaman başlayacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'a Mario Götze'den kötü haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA