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Galatasaraylı Babel’e vetosu

G.Saray’da düşünülmeyen ve ’a önerilen Hollandalı yıldız için Yalçın, “Yıllık 2.5 milyon euro maliyet fazla yüksek” ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 23:51 ABONE OL
Galatasaraylı Babel’e Sergen Yalçın vetosu

Beşiktaş, G.Saray'ın yüksek maliyeti nedeniyle kiralamak istediği Ryan Babel'i yıllık 2.5 milyon euro olan maaşından dolayı veto etti... Sarı-kırmızılıların kendisine takım aramasını istediği Babel için sürpriz bir proje gündeme geldi. G.Saray'dan yılda 2.5 milyon euro kazanan ve maaş indirimine gitmeyen Babel menajerler tarafından Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş yönetiminin kiralık olarak gündemine getirilen Babel'e Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın'dan veto geldi. Babel'in talep ettiği 2.5 milyon euro maaşı çok bulan Yalçın, Hollandalı futbolcunun transferi için talepkar olmayacağını Başkan Çebi'ye iletti ve Babel defteri açılmadan kapandı.

G.Saray formasıyla 23 resmi maçta 5 gol atan, 2 de asist yapan ve toplamda 7 gole katkı sağlayan Babel; Beşiktaş formasıyla ise 89 maçta rakip fileleri 29 kez havalandırdı, 12 gol pası verdi ve toplamda 41 gole doğrudan katkı verdi.

BALOTELLİ İÇİN YALÇIN'A PRES
Dört koldan forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın mali şartlarına en uygun forvet Mario Balotelli... Çünkü siyah-beyazlı yönetim yeni forvet için ne bonservis ödemek istiyor, ne de 2 milyon euro'nun üzerinde bir maaş. Bu şartlara uyduğu için İtalyan forvetin, Sergen Yalçın'ın "risk" görmesine rağmen transfer edilme ihtimali hala geçerliliğini koruyor. Siyah-beyazlı yöneticilerin Sergen Yalçın'a, Genoa'nın da Balotelli için devreye girdiğini söyleyerek, "Elimizi çabuk tutmazsak, onu da kaçıracağız" dedikleri iddia edildi.

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Galatasaraylı Babel’e Sergen Yalçın vetosu
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