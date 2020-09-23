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Rosenborg maçı ne zaman, saat kaçta? Rosenborg Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA ’ndeki temsilcilerimizden , yarın akşam Rosenborg ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi 3. Eleme Turu maçında Rosenborg’a konuk olacak Alanya ekibinde hedef, rakibini mağlup ederek Avrupa’da ilerlemek. Yarınki karşılaşma aynı zamanda Alanyaspor’un tarihindeki ilk Avrupa kupası maçı olacak. Peki, Rosenborg Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Rosenborg Alanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.9.2020 11:24 ABONE OL
Rosenborg Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Rosenborg Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Aytemiz Alanyaspor, 72 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Avrupa arenasında boy gösterecek. UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kapsamında oynanacak Rosenborg Alanyaspor maçı önce futbolseverler, maç saatini ve canlı yayın bilgilerini merak ediyor. Rosenborg Aytemiz Alanyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz yayını var mı? Rosenborg Alanyaspor maçı ne zaman, yarın saat kaçta?

ROSENBORG ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aytemiz Alanyaspor, 72 yıllık kulüp tarihinde ilk kez katılacağı UEFA Avrupa Ligi'nde, 3'üncü ön eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg ile karşılaşacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak maç için turuncu yeşilli takım çarşamba günü saat 12.00'de Gazipaşa Alanya Havalimanı'ndan özel uçakla Norveç'e gidecek.

ROSENBORG ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor'un tarihindeki ilk Avrupa kupası müsabakası olan Roseborg maçı, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

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Rosenborg Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Rosenborg Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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