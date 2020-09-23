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yılın futbolcusu adayları açıklandı... Messi ve Ronaldo yok!

, yılın futbolcusu adayları açıklandı. 2010 yılından bu yana aralarında ve 'nun ilk kez olmadığı son 3 aday listesinde Robert Lewndowski, , ve Kevin De Bruyne yer aldı.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 14:49 Son Güncelleme: 23.9.2020 15:02 ABONE OL
UEFA yılın futbolcusu adayları açıklandı... Messi ve Ronaldo yok!

UEFA yılın futbolcusu adayları açıklandı. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo 2010'dan bu yana ilk kez son 3 aday arasında yer almadı.

UEFA'dan yapılan açıklamada; son 3 aday arasına kalan isimler ise, Bayer Münih'le Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Robert Lewandowski ve Manuel Neuer ile Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne oldu.

Böylelikle Messi ve Ronaldo ise 10 yıl sonra ilk UEFA yılın futbolcusu adayları arasına giremedi.

Daha önce Cristiano Ronaldo bu ödülü Real Madrid formasıyla 2014, 2016 ve 2017'de toplam 3 kez kazanmıştı.

Lionel Messi ise 2011 ve 2015 yıllarında 2 kez UEFA yılın futbolcusu olmuştu. Bu ödülü daha önce Andreas Iniesta, Frank Ribery, Luka Modric ve Virgil Van Dijk da birer kez kazandı.

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UEFA yılın futbolcusu adayları açıklandı... Messi ve Ronaldo yok!
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