Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda Portekiz'in köklü ekiplerinden Rio Ave ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde PAOK'a kaybederek elenmek zorunda kalan temsilcimiz, bu akşam Rio Ave karşısında tur arayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler, 'Beşiktaş Rio Ave maçı yayın kanalı, muhtemel 11'ler, saati' gibi detayları araştırıyor. Peki, Beşiktaş Rio Ave hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş Rio Ave maçı saat kaçta, ne zaman?

BEŞİKTAŞ-RİO AVE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Beşiktaş, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…