Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda Portekiz'in köklü ekiplerinden Rio Ave ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde PAOK'a kaybederek elenmek zorunda kalan temsilcimiz, bu akşam Rio Ave karşısında tur arayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler, 'Beşiktaş Rio Ave maçı yayın kanalı, muhtemel 11'ler, saati' gibi detayları araştırıyor. Peki, Beşiktaş Rio Ave hangi kanalda, şifresiz mi? Beşiktaş Rio Ave maçı saat kaçta, ne zaman?
Transfer çalışmalarını son sürat sürdüren Beşiktaş, bu akşam UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme turunda Portekiz ekibi Rio Ave ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve D-Smart 20. Kanal'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.
Kazanan play-off turuna yükselecek
Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Turu atlayacak takım play-off'ta İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak.
Sergen Yalçın yine yok
Süper Lig'deki Trabzonspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, yarınki karşılaşmada yer alamayacak. Son test sonucu negatif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamamıştı. N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup takımla çalışmalara başladı
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı. Hazırlık maçında sakatlanan N'Koudou, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında görev alamamıştı. Trabzonspor mücadelesinde aynı durumu yaşayan Oğuzhan ise Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında yer alamamıştı.