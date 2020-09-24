Beşiktaş Rio Ave maçı hangi kanalda? Beşiktaş Rio Ave UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. Turunda temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam tur için sahaya çıkacak. Süper Lig'e hızlı bir giriş yaparak ezeli rakibi Trabzonspor'u 3-0 gibi net bir skorla geçen Beşiktaş, daha sonra ise sahasında Antalyaspor ile berabere kalmıştı. Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen kartalda Sergen Yalçın'ın kadroda rotasyona gideceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Beşiktaş Rio Ave maçı hangi kanalda sorusunun cevabı ise futbolseverler tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Maçı canlı ve şifresiz olarak seyretmek isteyenlerin araştırdığı bu soruya ayrıntılı cevabı bu başlık altından bulabilirsiniz. Peki, Beşiktaş Rio Ave maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel 11'i ve diğer tüm detaylar!

BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş, 3. Ön eleme turunu geçerek bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20:00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş Rio Ave maçı öncesi futbolseverlerin merakla araştırdığı konu hakkında ayrıntılar belli oldu.