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maçı hangi kanalda? Beşiktaş Rio Ave Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi’nde bu akşam temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam Vodafone Park’ta Portekiz ekibi Rio Ave ile karşılaşacak. Koronavirüs salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak müsabakada kazanan takım bir üst tura çıkma hakkı elde edecek. Sergen Yalçın’ın maç öncesi muhtemel 11’i netleşirken, maçı hangi kanalda sorusu ise bugünün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş Rio Ave maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş Rio Ave maçı hangi kanalda sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 24.9.2020 15:40 ABONE OL
Beşiktaş Rio Ave maçı hangi kanalda? Beşiktaş Rio Ave UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi 3. Turunda temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam tur için sahaya çıkacak. Süper Lig'e hızlı bir giriş yaparak ezeli rakibi Trabzonspor'u 3-0 gibi net bir skorla geçen Beşiktaş, daha sonra ise sahasında Antalyaspor ile berabere kalmıştı. Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen kartalda Sergen Yalçın'ın kadroda rotasyona gideceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. maçı hangi kanalda sorusunun cevabı ise futbolseverler tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Maçı canlı ve şifresiz olarak seyretmek isteyenlerin araştırdığı bu soruya ayrıntılı cevabı bu başlık altından bulabilirsiniz. Peki, Beşiktaş Rio Ave maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel 11'i ve diğer tüm detaylar!

BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş, 3. Ön eleme turunu geçerek bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadele saat 20:00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş Rio Ave maçı öncesi futbolseverlerin merakla araştırdığı konu hakkında ayrıntılar belli oldu.

Beşiktaş Rio Ave maçı hangi kanalda? Beşiktaş Rio Ave UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ RİO AVE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve D-Smart 20. Kanal'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Beşiktaş Rio Ave maçı hangi kanalda? Beşiktaş Rio Ave UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kazanan play-off turuna yükselecek

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek. Koronavirüs salgını nedeniyle 'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Turu atlayacak takım play-off'ta İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak.

Beşiktaş Rio Ave maçı hangi kanalda? Beşiktaş Rio Ave UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sergen Yalçın yine yok

Süper Lig'deki Trabzonspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, yarınki karşılaşmada yer alamayacak. Son test sonucu negatif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamamıştı. N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup takımla çalışmalara başladı

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı. Hazırlık maçında sakatlanan N'Koudou, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında görev alamamıştı. Trabzonspor mücadelesinde aynı durumu yaşayan Oğuzhan ise Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında yer alamamıştı.

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Beşiktaş Rio Ave maçı hangi kanalda? Beşiktaş Rio Ave UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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