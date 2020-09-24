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'de yeni ilk antrenmanında

, Süper Li'in 3. haftasında deplasmanda oynacağı derbisi hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde yeni , ilk antrenmanına çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 16:19 ABONE OL
Fenerbahçe'de yeni transfer Nazım Sangare ilk antrenmanında

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve core hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımın yeni transfer Nazım Sangare, ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Fenerbahçe'de yeni transfer Nazım Sangare ilk antrenmanında
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