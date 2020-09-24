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'yı istiyor!

Son dakika haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-kırmızılı ekip, 'dan 'yı tekrar gündemine aldı. Daha önce tıkanan görüşmelerde bu sefer transferin sonlanması bekleniyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.9.2020 12:07 Son Güncelleme: 24.9.2020 12:12 ABONE OL
Galatasaray Marvelous Nakamba'yı istiyor!

Galatasaray'ın orta sahaya takviye için çalışmaları tam gaz devam ederken, sarı-kırmızılı yönetim görüşmelerini sıklaştırdı.

Yeni Asır'ın haberine Fulham formasını giyen eski futbolcusu Seri için temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar Aston Villa'da formasını Douglas Luiz'e kaptıran Marvelous Nakamba'yı kiralamak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Daha önce de ismi gündeme gelen yıldız oyuncunun transferinin bu kez sonlanması bekleniyor.

Kulübü ile 4 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralık olarak transferinin düşünüldüğü bildirilirken güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro civarında gösteriliyor.

Kariyerinde Bantu, Nancy, Vitesse, Club Brugge ve son olarak Aston Villa formalarını giyen Nakamba, geçen sezon İngiliz ekibinde 35 maça çıktı.

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Galatasaray Marvelous Nakamba'yı istiyor!
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