Süper Kupa finali Bayern Münih Sevilla maçı hangi kanalda saat kaçta? Sevilla Bayern Münih maçı şifresiz mi?

Bir tarafta Lewandowski, Sane, Müller ve Gnabry... Diğer tarafta da eski Galatasaraylı Fernando Reges, Suso, Rakıtıc ve Ocampos... Avrupa'nın iki şampiyonu Macaristan'da karşı karşıya geliyor. Bayern Münih Sevilla maçı hangi kanalda şifresiz mi? Bu akşam futbolseverler için tam bir şölen var. Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor UEFA Avrupa Ligi eleme karşılaşmalarına çıkıyor. Sevilla ile Bayern Münih de Macaristan'da Süper Kupa maçına çıkacak. İşte kritik karşılaşma hakkındaki tüm bilgiler...
Tüm dünyanın merakla beklediği karşılaşma beIN HABER'den şifresiz olarak yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta Schalke 04'e 8 gol atan Bayern Münih'in form grafiği oldukça yüksek. Sevilla da Bavyera temsilcisini mağlup ederek kupayı kazanmak istiyor.
Kritik karşılaşma bu akşam 22:00'de başlayacak. Puskas Arena'da oynanacak maçı Antony Taylor yönetecek.
İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER
BAYERN MÜNİH
NEUER, PAVARD, BOATENG, SÜLE, DAVİES, KİMMİCH, GORETZKA, MÜLLER, GNABRY, SANE, LEWANDOWSKİ
SEVİLLA
VACLİK, NAVAS, KOUNDE, CARLOS, ACUNA, FERNANDO, RAKITIC, OSCAR, SUSO, OCAMPOS, DE JONG