Süper Kupa finali Bayern Münih Sevilla maçı hangi kanalda saat kaçta? Sevilla Bayern Münih maçı şifresiz mi?

Bir tarafta Lewandowski, Sane, Müller ve Gnabry... Diğer tarafta da eski Galatasaraylı Fernando Reges, Suso, Rakıtıc ve Ocampos... Avrupa'nın iki şampiyonu Macaristan'da karşı karşıya geliyor. Bayern Münih Sevilla maçı hangi kanalda şifresiz mi? Bu akşam futbolseverler için tam bir şölen var. Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor UEFA Avrupa Ligi eleme karşılaşmalarına çıkıyor. Sevilla ile Bayern Münih de Macaristan'da Süper Kupa maçına çıkacak. İşte kritik karşılaşma hakkındaki tüm bilgiler...

SEVİLLA BAYERN MÜNİH MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? BAYERN MÜNİH SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?