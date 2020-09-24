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finali maçı hangi kanalda saat kaçta? Sevilla Bayern Münih maçı şifresiz mi?

Geçtiğimiz sezon finalde Inter'i mağlup ederek UEFA Avrupa Ligini müzesine götüren ile, Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi yenen finalinde karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ' hangi kanalda saat kaçta?' sorusunun cevabını arıyor. İki takım hakkındaki son bilgiler ve muhtemel ilk 11'leri özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabileceksiniz. Tüm dünyanın beklediği karşılaşma Macaristan'ın Budapeşte şehrinde oynanacak. Sevilla Bayern Münih maçı şifresiz yayınlanacak!

Giriş Tarihi: 24.9.2020 13:55 ABONE OL
Süper Kupa finali Bayern Münih Sevilla maçı hangi kanalda saat kaçta? Sevilla Bayern Münih maçı şifresiz mi?

Bir tarafta Lewandowski, Sane, Müller ve Gnabry... Diğer tarafta da eski Galatasaraylı Fernando Reges, Suso, Rakıtıc ve Ocampos... Avrupa'nın iki şampiyonu Macaristan'da karşı karşıya geliyor. Bayern Münih Sevilla maçı hangi kanalda şifresiz mi? Bu akşam futbolseverler için tam bir şölen var. Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor UEFA Avrupa Ligi eleme karşılaşmalarına çıkıyor. Sevilla ile Bayern Münih de Macaristan'da Süper Kupa maçına çıkacak. İşte kritik karşılaşma hakkındaki tüm bilgiler...

SEVİLLA BAYERN MÜNİH MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? BAYERN MÜNİH SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Tüm dünyanın merakla beklediği karşılaşma beIN HABER'den şifresiz olarak yayınlanacak. Geçtiğimiz hafta Schalke 04'e 8 gol atan Bayern Münih'in form grafiği oldukça yüksek. Sevilla da Bavyera temsilcisini mağlup ederek kupayı kazanmak istiyor.

Kritik karşılaşma bu akşam 22:00'de başlayacak. Puskas Arena'da oynanacak maçı Antony Taylor yönetecek.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

BAYERN MÜNİH

NEUER, PAVARD, BOATENG, SÜLE, DAVİES, KİMMİCH, GORETZKA, MÜLLER, GNABRY, SANE, LEWANDOWSKİ

SEVİLLA

VACLİK, NAVAS, KOUNDE, CARLOS, ACUNA, FERNANDO, RAKITIC, OSCAR, SUSO, OCAMPOS, DE JONG


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Süper Kupa finali Bayern Münih Sevilla maçı hangi kanalda saat kaçta? Sevilla Bayern Münih maçı şifresiz mi?
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