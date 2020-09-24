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Zlatan Ibrahimovic corona virüsünü uyardı!

Dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic, corona virüsüne yakalandı. Yıldız isim, hesabından kendisine yakışan bir açıklamada bulunarak, corona virüsünü uyardı. İşte Ibra'nın o sözleri...

Giriş Tarihi: 24.9.2020 18:19 Son Güncelleme: 24.9.2020 18:21 ABONE OL
Zlatan Ibrahimovic corona virüsünü uyardı!

Milan Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu öncesi takıma yapılan Kovid-19 testleri neticesinde, İbrahimovic'in pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 38 yaşındaki İsveçli golcünün hemen evinde karantina altına alındığı ve ilgili sağlık makamlarına bilgi verildiği kaydedildi.

Kulüp açıklamasında, takıma yapılan diğer test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

Evde karantinaya alınan yıldız oyuncu, Milan'ın bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo Glimt ile oynayacağı maç da olmak üzere bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

Milan dün de Brezilyalı futbolcusu Leo Duarte'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

CORONA'YA MEYDAN OKUDU!

Corona virüsü pozitif çıkan Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüsüne meydan okudu. İsveçli yıldız, "Corona virüsün bana meydan okuyacak cesareti varmış. Kötü bir fikir." ifadelerini kullandı.

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Zlatan Ibrahimovic corona virüsünü uyardı!
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