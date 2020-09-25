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Teknik Direktörü 'tan flaş sözler! Yolları ayıracağız

'in 3. haftasında son şampiyon , Karagümrük deplasmanına konuk oldu. Sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrılan Başakşehir, ligde henüz puanla tanışamadı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü , bazı futbolcularla yollarını ayıracaklarını söyledi. İşte Buruk'un sözleri...

Giriş Tarihi: 25.9.2020 23:09 ABONE OL
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan flaş sözler! Yolları ayıracağız

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 2-0 kazandı.

Bu mağlubiyetle birlikte 3'te 0 yapan son şampiyon Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

BURUK'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:
"2 mağlubiyet bize yakışmıyordu buna 3'ü ekledik. Hücum üretkenliğimiz azalıyor. Yediğimiz goller bizi psikolojik olarak aşağı çekiyor."

"Üzüntülüyüm, oyuncularıma da söyledim. Bu işin en başta sorumlusu benim, bu takımı aynı şekilde devam ettiren, onlara güvenen, sorumlu benim. Onlara düşen kendilerini toparlamaları."

"Ben değişime çok sıcak bakmadım, şampiyon olan ve çabuk yeni sezona başlayan bir takımdık ama çok fazla hedefi olmayan oyuncularla yola devam etmeyeceğiz."

"Sol kanatta sıkıntı yaşıyoruz, aslında transfer de yaptık ama hem sol bek, hem sol açık sakatlandı. Yine ön tarafa bir oyuncu daha, bir de stoper bölgesine bir oyuncu düşüncemiz var ama bununla ilgili değişiklik de olabilir."

"Kadromuzda değişiklikler yapacağız. Sezona başladığımız bazı oyuncularla da, bu sene gördükten sonra yolları ayırmamız gerekecek."

Fatih Karagümrük 2-0 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

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Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'tan flaş sözler! Yolları ayıracağız
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