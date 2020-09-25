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2-0 Medipol | MAÇ SONUCU

'in 3. haftasında evinde Medipol 'i konuk etti. Ligin yeni ekibi, turuncu-lacivertlileri 2-0 ile geçerek puanını 7'ye yükseltti. Son şampiyon Başakşehir ise 3. maçından da 2-0 mağlup ayrıldı.

Giriş Tarihi: 25.9.2020 18:59 Son Güncelleme: 25.9.2020 21:56 ABONE OL
Fatih Karagümrük 2-0 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük evinde Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ligin yeni ekibi turuncu-lacivertlileri 2-0 ile geçerek çıkışını sürdürdü. Son şampiyon Başakşehir 3. maçından da 2-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren goller, 47. dakikada Enzo Roco ve 90. dakikada Sobo'dan geldi. Konuk ekip Başakşehir'de 82. dakikada İrfan Can Kahveci, çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu skorun ardından Karagümrük puanını 7'ye yükseltirken, Başakşehir henüz puanla tanışamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada kaleci Mert Günok'un kendi yarı sahasının ortasından uzun pasında topu önünde bulan Crivelli, sağ çaprazdan sert bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak kaleci Viviano'dan döndü.

18. dakikada Ramazan Civelek'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte uygun durumda bulunan Mevlüt Erdinç topa istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

28. dakikada Darri'nin savunmanın arkasına pasında sol kanatta topla buluşan Sabo, meşin yuvarlağı Ndao ile buluşturdu. Bu oyuncunun sağ çaprazda yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıdan dakikalar birazdan...

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Fatih Karagümrük 2-0 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU
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