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Karagümrük - maçında 11'ler belli oldu!

'in 3. haftası - Medipol maçı ile başlıyor. İlk iki haftada 4 puan toplayan ligin yeni ekibi Karagümrük, Olimpiyat Stadı'nda son şampiyon Başakşehir'i konuk edecek. Turuncu-lacivertliler ise ilk iki haftada Hatayspor ve 'a kaybederek henüz puanla tanışamamıştı. Bu zorlu mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 25.9.2020 18:59 Son Güncelleme: 25.9.2020 19:03 ABONE OL
Karagümrük - Başakşehir maçında 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 3. haftası Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçı ile başlıyor. İlk iki haftada 4 puan toplayan ligin yeni ekibi Karagümrük, Olimpiyat Stadı'nda son şampiyon Başakşehir'i konuk edecek. Turuncu-lacivertliler ise ilk iki haftada Hatayspor ve Galatasaray'a kaybederek henüz puanla tanışamamıştı. Bu zorlu mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Sabo, Ramazan, Darri, Mevlüt Erdinç

Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Kerim Frei, Crivelli, Demba Ba

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Karagümrük - Başakşehir maçında 11'ler belli oldu!
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