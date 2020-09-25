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Son dakika: 'ta Aboubakar'ın lisansı çıkıyor!

'in 3. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak olan 'ta, yeni Aboubakar'ın lisansı çıkartılıyor. Yıldız golcü, 'ya götürülecek ve görev verilmesi halinde bu mücadelede forma giyebilecek.

Giriş Tarihi: 25.9.2020 21:26 Son Güncelleme: 25.9.2020 22:06 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın lisansı çıkıyor!

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, yeni transfer Aboubakar'ın lisansı çıkartılıyor. Yıldız golcü, Konya'ya götürülecek ve görev verilmesi halinde bu mücadelede forma giyebilecek.

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın lisansı çıkıyor!

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Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın lisansı çıkıyor!
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