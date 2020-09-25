Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar'ın lisansı çıkıyor!
Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, yeni transfer Aboubakar'ın lisansı çıkartılıyor. Yıldız golcü, Konya'ya götürülecek ve görev verilmesi halinde bu mücadelede forma giyebilecek.
Giriş Tarihi: 25.9.2020 21:26Son Güncelleme: 25.9.2020 22:06ABONE OL
Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, yeni transfer Aboubakar'ın lisansı çıkartılıyor. Yıldız golcü, Konya'ya götürülecek ve görev verilmesi halinde bu mücadelede forma giyebilecek.