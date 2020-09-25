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Son dakika: duyurdu! 3 hakemin corona virüs testi pozitif çıktı

3 hakemin corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 'den yapılan açıklamada "İki Klasman hakemimiz ile bir Bölgesel hakemimizin 23.09.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 25.9.2020 15:18 Son Güncelleme: 25.9.2020 15:24 ABONE OL
Son dakika: TFF duyurdu! 3 hakemin corona virüs testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu 3 hakemin corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
İki Klasman hakemimiz ile bir Bölgesel hakemimizin 23.09.2020 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.
Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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Son dakika: TFF duyurdu! 3 hakemin corona virüs testi pozitif çıktı
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