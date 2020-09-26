Bayer Leverkusen 1-1 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Bayer Leverkusen ile Leipzig kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Konuk ekip Leipzig 14'te Emil Forsberg'in golüyle öne geçerken, Leverkusen'in beraberlik golünü 20'de Kerem Demirbay kaydetti.
Bu sonucun ardından Leipzig puanını 4'e çıkarırken, Leverkusen ise 2 puana ulaştı.
SÖRLOTH SİFTAH YAPTI!
Leipzig'in Trabzonspor'dan transfer ettiği Alexander Sörloth, yeni takımıyla ilk maçına Leverkusen karşısında çıktı.
Norveçli futbolcu 27. dakikada sakatlanan Yussuf Poulsen'in yerine oyuna dahil oldu.