Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bayer Leverkusen 1-1 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

1-1 RB | MAÇ SONUCU

'nın 2. haftasında Bayer Leverjusen ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Giriş Tarihi: 26.9.2020 22:15 ABONE OL
Bayer Leverkusen 1-1 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Bayer Leverkusen ile Leipzig kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Leipzig 14'te Emil Forsberg'in golüyle öne geçerken, Leverkusen'in beraberlik golünü 20'de Kerem Demirbay kaydetti.

Bu sonucun ardından Leipzig puanını 4'e çıkarırken, Leverkusen ise 2 puana ulaştı.

SÖRLOTH SİFTAH YAPTI!

Leipzig'in Trabzonspor'dan transfer ettiği Alexander Sörloth, yeni takımıyla ilk maçına Leverkusen karşısında çıktı.

Norveçli futbolcu 27. dakikada sakatlanan Yussuf Poulsen'in yerine oyuna dahil oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! İstanbul'da hangi ilçeler depremde risk altında? Olası büyük İstanbul depremi öncesi deprem haritası yayınlandı!
Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi... Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 9,10,11 ve 12.sınıflar okula başlayacak mı?
Sergen Yalçın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! İşte Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı aşkının belgesi...
Ziya Selçuk'tan son dakika okullar açıklaması geldi! 8. 9. ve 12. sınıflar okula ne zaman gidecek? 2020 Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?
BİM aktüel ürünler listesinde önümüzdeki hafta hangi ürünler var? BİM 2 Ekim 2020 yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Çağla Şıkel'den Türkan Şoray paylaşımı! Çağla Şıkel aynı podyumda yürüdüğü Türkan Şoray'a hayranlığını dile getirdi...
Son Dakika: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! 1 gram, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ata ve çeyrek altın fiyatları 25 Eylül bugün ne kadar?
Son dakika: İstanbul Bebek'teki ünlü mekanda skandal görüntüler! Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi...
SON DAKİKA HABERİ - Altın fiyatları düştü mü yükseldi mi? 26 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
KYK yurt ve burs başvuru tarihleri açıklandı mı? 2020-2021 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayer Leverkusen 1-1 RB Leipzig | MAÇ SONUCU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA