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'den Aleksander Sörloth sözleri

'de 'un 'u 3-1 mağlup ettiği maçta attığı gollerle yıldızlaşan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Sörloth'la ilgili de konuşan Afobe, "Kendimle karşılaştırmak istemiyorum ama giden arkadaşımız çok başarılı bir sezon geçirdi. Ben de kendi kalitemi göstermeye çalışıyorum. Her santrforun amacıdır gol atmak, ben de bunu yapmaya çalışıyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 26.9.2020 22:34 ABONE OL
Benik Afobe'den Aleksander Sörloth sözleri

Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiği maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaliteli bir takım olduklarını söyleyen Afobe, "Sezonun ilk maçını maalesef kaybettik, 2. maçta berabere kaldık, bugün tek amacımız kazanmaktı. Ne kadar kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğumuzu biliyoruz, bunu ilan etmek amacımız. Bunu başardık bugün." dedi.

Sörloth'un yerini doldurmanın zor olduğunu belirten İngiliz oyuncu, "Hangi hücum oyuncusuna sorarsanız sorun, ilk golün önemli olduğunu, sonra daha rahat olduğunu hisseder. Geçen sezon çok goller atmış bir santrfor oyuncusuna sahipti takımımız. Kendimle karşılaştırmak istemiyorum ama giden arkadaşımız çok başarılı bir sezon geçirdi. Ben de kendi kalitemi göstermeye çalışıyorum. Her santrforun amacıdır gol atmak, ben de bunu yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

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Benik Afobe'den Aleksander Sörloth sözleri
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