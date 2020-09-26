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'ta 'dan takıma sert uyarı! O ismi örnek gösterdi

'de 2 haftada 4 puan toplayan , önce 'nde Paok'a elenmiş ardından 'ne de 'ye yenilerek veda etmişti. Antrenmanda takımla sert bir konuşma yapan tecrübeli teknik adam bir ismi örnek gösterdi. İşte detaylar ve o sözler...

Giriş Tarihi: 26.9.2020 11:12 Son Güncelleme: 26.9.2020 11:15 ABONE OL
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan takıma sert uyarı! O ismi örnek gösterdi

'ne veda eden, ardından 'nin 3. eleme turunda Portekiz'in 7 milyon Euro bütçeli takımına penaltılar sonrasında elenip Avrupa defterini kapatan 'ta, teknik direktör , dünkü antrenmanda futbolcularına sert tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan takıma sert uyarı! O ismi örnek gösterdi

Hürriyet'in haberine göre Sergen Yalçın oyuncularını şu sözlerle uyardı;

"Biliyorum, önemli bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Dikkatli olmaya çalışıyoruz, kısıtlı çalışmalarımıza ve eksik kadro yapımıza rağmen başarılı bir dönem geçirdik. Ancak Rakibimiz elenmeyecek bir takım değildi"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan takıma sert uyarı! O ismi örnek gösterdi

"Size şunu söyleyeyim; forma şansı bulmayanlar veya bulanlar, bazılarınızın saha içinde sıfır katkı oynamalarına artık izin veremem. Burası . Herkes formanın hakkını vermeli."

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan takıma sert uyarı! O ismi örnek gösterdi

'BOŞ ÇALIM ATMAYIN, KREATİF OLUN'

"Orta alanda daha kreatif oynayın. İleri uçta gol kaçırmayacaksınız. Sonuca gidecek pozisyonlar oluşturmaya çalışın.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan takıma sert uyarı! O ismi örnek gösterdi

'de şimdi önümüzde deplasmanımız var. Rakibimiz Konya ligin en çok koşan ekibi. Daha dikkatli ve riske girmeden, boş çalım atmadan oynamak zorundasınız. Hiçbir şekilde sistemin dışına çıkmadan mücadele edin. Bir an önce toparlanın ve kafanızda Konyaspor maçını düşünün."

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan takıma sert uyarı! O ismi örnek gösterdi

'38 YAŞINDAKİ ATIBA'YI ÖRNEK ALIN'

"Sahada 38 yaşındaki Atiba'yı arıyoruz. Onu örnek alıp, daha çok çalışıp, daha çok koşmalısınız. 'ta genç, tecrübeli kim varsa herkese adaletli davranıyorum.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan takıma sert uyarı! O ismi örnek gösterdi

Orta sahada tamam, iyi çalımlar var ama gol üretemiyoruz. Sistemimi ilk 45 dakikada çok iyi uyguladınız. Karşılaşmaların ikinci yarılarında da aynı performansı sizden bekliyorum.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan takıma sert uyarı! O ismi örnek gösterdi

Başkan ve yönetim kurulu sizlerin başarısı için tüm imkânlarını seferber ettiler."

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan takıma sert uyarı! O ismi örnek gösterdi
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