Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan takıma sert uyarı! O ismi örnek gösterdi

Süper Lig'de şimdi önümüzde Konyaspor deplasmanımız var. Rakibimiz Konya ligin en çok koşan ekibi. Daha dikkatli ve riske girmeden, boş çalım atmadan oynamak zorundasınız. Hiçbir şekilde sistemin dışına çıkmadan mücadele edin. Bir an önce toparlanın ve kafanızda Konyaspor maçını düşünün."