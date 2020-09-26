Galatasaray'da Fenerbahçe 11'i belli oldu! Sürpriz karar

Hajduk Split maçında rotasyona giden teknik direktör Fatih Terim; Omar, Luyindama, Belhanda, Emre Kılınç, Arda ve Falcao'yu dinlendirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde şans bulan Emre Taşdemir, Donk, Etebo, Ömer Bayram, Babel ve Diagne yedek kulübesine geçecek.
Terim, Başakşehir'i 2-0 yenen takımdan sadece sakatlığı süren Saracchi'nin yerine sol bekte Hajduk mücadelesinde de 90 dakika ter döken Linnes'i oynatacak.
ŞİFRE 10'DA
Bu sezon ortaya koyduğu performansla takımda kalması gündeme gelen Balhanda, derbide Fatih Terim'in kilit isimlerinden olacak.
Hajduk Split maçında oyuna girdikten sonra attığı golle tur kapısını açan Faslı oyuncu ligde Başakşehir ağlarını da havalandırdı.
İmparator, Hajduk maçından sonra futbolcusu için "İyi oynarsa hücumdaki repertuvarımız artıyor. O oynadığından zevk alıyor. Biz de onun oyunundan zevk alıyoruz" demişti.
FATİH, OMAR, LUYINDAMA, MARCAO, LINNES, TAYLAN, BELHANDA, EMRE KILINÇ, FEGHOULI, ARDA, FALCAO