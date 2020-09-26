Galatasaray'da Fenerbahçe 11'i belli oldu! Sürpriz karar

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'da 11'i belli oldu! Sürpriz karar

Giriş Tarihi: 26.9.2020 ABONE OL
Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i belli oldu! Fatih Terim'den Erol Bulut'a büyük sürpriz

maçında rotasyona giden teknik direktör ; Omar, Luyindama, , Emre Kılınç, Arda ve Falcao'yu dinlendirdi.

Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i belli oldu! Fatih Terim'den Erol Bulut'a büyük sürpriz

Bu 6 oyuncu da derbisi ile birlikte ilk 11'e geri dönecek.

Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i belli oldu! Fatih Terim'den Erol Bulut'a büyük sürpriz

Avrupa Ligi'nde şans bulan Emre Taşdemir, Donk, Etebo, , Babel ve Diagne yedek kulübesine geçecek.

Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i belli oldu! Fatih Terim'den Erol Bulut'a büyük sürpriz

Terim, 'i 2-0 yenen takımdan sadece sakatlığı süren Saracchi'nin yerine sol bekte Hajduk mücadelesinde de 90 dakika ter döken Linnes'i oynatacak.

Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i belli oldu! Fatih Terim'den Erol Bulut'a büyük sürpriz

ŞİFRE 10'DA

Bu sezon ortaya koyduğu performansla takımda kalması gündeme gelen Balhanda, derbide 'in kilit isimlerinden olacak.

Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i belli oldu! Fatih Terim'den Erol Bulut'a büyük sürpriz

maçında oyuna girdikten sonra attığı golle tur kapısını açan Faslı oyuncu ligde ağlarını da havalandırdı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i belli oldu! Fatih Terim'den Erol Bulut'a büyük sürpriz

%91'lik pas ortalaması ile öne çıkan 'nın maçındaki performansı merak ediliyor.

Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i belli oldu! Fatih Terim'den Erol Bulut'a büyük sürpriz

İmparator, Hajduk maçından sonra futbolcusu için "İyi oynarsa hücumdaki repertuvarımız artıyor. O oynadığından zevk alıyor. Biz de onun oyunundan zevk alıyoruz" demişti.

Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i belli oldu! Fatih Terim'den Erol Bulut'a büyük sürpriz

ASLAN'IN DERBİ 11'İ

'ın derbiye şu 11'le çıkması bekleniyor;

Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i belli oldu! Fatih Terim'den Erol Bulut'a büyük sürpriz

FATİH, OMAR, LUYINDAMA, MARCAO, LINNES, TAYLAN, , EMRE KILINÇ, FEGHOULI, ARDA, FALCAO

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Galatasaray'da Fenerbahçe 11'i belli oldu! Sürpriz karar
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