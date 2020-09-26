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'in 3. haftasında , sahasında FK'yı konuk ediyor. 2 maç sonunda 4 puan toplayan Göztepe iyi formunu sürdürmek istiyor. FK'nın ise Karagümrük karşısında yediği son dakika golü ile birlikte 2 maçta yalnızca 1 puanı bulunuyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı sabah.com.tr/spor sayfasında...

Giriş Tarihi: 26.9.2020 16:06 Son Güncelleme: 26.9.2020 16:07 ABONE OL
Göztepe - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. 2 maç sonunda 4 puan toplayan Göztepe iyi formunu sürdürmek istiyor. Konuk Gaziantep FK'nın ise Karagümrük karşısında yediği son dakika golü ile birlikte 2 maçta yalnızca 1 puanı bulunuyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor.



İLK 11'LER

Göztepe: İrfan, Alpaslan, Yalçın, Atınç, Berkan, Murat, Halil, Mossoro Tripic, Soner, Ideye

Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Jefferson, Güray, Morais, Olkowski, Maxim, Muhammet, Andre

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Göztepe - Gaziantep FK | CANLI
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