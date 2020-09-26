Göztepe - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. 2 maç sonunda 4 puan toplayan Göztepe iyi formunu sürdürmek istiyor. Konuk Gaziantep FK'nın ise Karagümrük karşısında yediği son dakika golü ile birlikte 2 maçta yalnızca 1 puanı bulunuyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor.
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan, Alpaslan, Yalçın, Atınç, Berkan, Murat, Halil, Mossoro Tripic, Soner, Ideye
Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Jefferson, Güray, Morais, Olkowski, Maxim, Muhammet, Andre