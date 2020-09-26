Gümrük’ten geçiş yok!

Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi. Son şampiyon turuncu-lacivertliler, henüz gol ve galibiyetle tanışamazken, ligin flaş takımı Karagümrük puanını 7 yaptı. 47'de Arjantinli yıldız Biglia'nın kornerden kestiği topu Mevlüt arkaya aşırdı, Enzo Roco ise ağlara gönderdi: 1-0. Başakşehir ataklarında etkisiz kalırken, 90. dakikada Erik Sabo skoru belirledi: 2-0.
BURUK: BAZI OYUNCULAR GİDECEK!
Başakşehir'in hocası Okan Buruk,"Kadromuzda değişiklikler yapacağız. Bazı oyuncuları göndermemiz gerekecek. Hedefi olmayan oyuncularla yola devam etmeyeceğiz" dedi.