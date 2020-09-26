Hatayspor - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının ardından dikkatleri üzerine çeken Hatayspor ile Kasımpaşa karşıya geliyor. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Zorlu mücadelede Hüseyin Göçek düdük çalıyor.
Hatayspor: Munir, Mesut, Yusuf, Popov, Dos Santos, Aabid Rayane, Selim, Traore, Gökhan, Diouf, Helder Barbosa
Kasımpaşa: Ramazan, Tarkan, Sadiku, Varga, Brecka, Hajradinovic Hadergjonaj, Aytaç, Pavelka, Yusuf, Alan Lima