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04 1-3 | MAÇ SONUCU

'da ilk haftada 'e 8-0 yenilen 04, bu kez sahasında 'e 3-1 mağlup oldu. 2 haftayı da puansız kapatan Schalke 04'te milli futbolcu , oyun dışında kaldı.

AA
Giriş Tarihi: 26.9.2020 23:57 Son Güncelleme: 27.9.2020 00:27 ABONE OL
Schalke 04 1-3 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 2. haftasında Schalke 04, konuk ettiği Werder Bremen'e 3-1 mağlup oldu.

Ligin ikinci hafta mücadelesini baştan sona üstün götüren Werder Bremen, Niclas Füllkrug'un 22, 37 ve 59. (penaltıdan) dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaptığı karşılaşmayı 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin tek golü ise 90+3. dakikada Mark Uth'tan geldi.

Ligin ilk haftasında Bayern Münih'e 8-0 yenilen Schalke 04, bu haftayı da puansız kapatırken, Werder Bremen ise ilk puanlarını elde etti.

OZAN KABAK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Schalke 04'te, 58. dakikada penaltıya sebebiyet veren ve sarı kart gören Ozan Kabak, 84. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Milli oyuncunun, 26. dakikada rakibi Ludwig Augustinsson'a yaptığı faul sonrası rakibi yerdeyken onun bulunduğu yöne doğru tükürmesi ise gündem oldu.

Ozan'ın görüntülere yansıyan bu hareketinin kasıtlı olup olmadığı tartışılırken, hakem tarafından ise bu durum fark edilmedi.

TÜKÜRÜK İDDİASI

Ozan Kabak'ın, mücadelenin ilk yarısında rakibini faulle durdurduktan sonra yerde yatan oyuncuya doğrudan tükürdüğü iddia edildi.

Ozan Kabak, karşılaşmanın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Augustinsson'dan özür dilerim. Amacım bu değildi, bir kaza oldu. Onu hedeflemedim, TV'deki açı aldatıcı. Bundan sonra da yapmayacağım çünkü sportmenliğe aykırı bir hareket. Büyük şanssızlık oldu ama yine de özür dilerim" yazdı.

Schalke 04 teknik direktörü David Wagner, Ozan Kabak'ın rakibine tükürdüğü iddiası hakkında, "Ozan'ı tanıyorum, karakterini biliyorum. Kasıtlı olmadığına %100 eminim. Onunla daha sonra konuşacağım" dedi.

BORUSSIA DORTMUND VE RB LEIPZIG PUAN KAYBETTİ

Öne çıkan diğer maçlarda, Augsburg, 40. dakikada Felix Uduokhai ve 54. dakikada Daniel Caligiuri'nin ağları sarsmasıyla, ligin şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund'u sahasında 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Augsburg 6 puan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Borussia Dortmund 3 puanda kaldı.

Bayer Leverkusen ise ağırladığı RB Leipzig ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 20. dakikada Türk asıllı Alman oyuncu Kerem Demirbay, konuk ekibin golünü ise 14. dakikada Emil Forsberg kaydetti.

Bu sonucun ardından RB Leipzig 4, Bayer Leverkusen 2 puana yükseldi.

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Schalke 04 1-3 Werder Bremen | MAÇ SONUCU
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