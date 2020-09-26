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Son dakika: 'ta Atiba kadroya alınmadı

Son dakika haberleri... Beşiktaş'a mücadelesi öncesi kötü haber geldi. Ayak bileğinden sakatlığı bulunan Atiba, sağlık heyetinin tavsiyesi üzerine siyah-beyazlı ekibin maç kadrosuna dahil edilmedi.

Giriş Tarihi: 26.9.2020 15:17 Son Güncelleme: 26.9.2020 15:24 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'ta Atiba kadroya alınmadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekibe, zorlu mücadele öncesinde kötü haber geldi. Ayak bileğinden sakatlığı bulunan Atiba, ağrıları nedeniyle kadroya alınmadı. Kulüpten yapılan açıklamada sağlık heyetinin tavsiyesi üzerine böyle bir karar alındığı ifade edildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Fraport Tav Antalyaspor ile oynadığı müsabaka sonrası ayak bileği posterior impingement tanısı ile tedavi altına alınan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın ağrılarının devam etmesi nedeni ile İttifak Holding Konyaspor maçı kadrosuna alınmaması teknik heyetimize tavsiye edilmiş, söz konusu tavsiyenin teknik heyetimizce uygun görülmesi sonucunda Atiba Hutchinson, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosuna alınmamıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Son dakika: Beşiktaş'ta Atiba kadroya alınmadı
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