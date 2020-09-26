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Teknik Direktörü takımdan memnun!

'in 3. haftasında sahasında 'u 3-1'lik skorla mağlup eden 'da maç sonunda yaptığı açıklamada takımdan memnun olduğunu belirtti. İşte Newton'un sözleri...

Giriş Tarihi: 26.9.2020 22:09 Son Güncelleme: 26.9.2020 22:09 ABONE OL
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton takımdan memnun!

Oyuncularından memnun kaldığını söyleyen Newton, "Performanstan memnunum, özellikle ilk yarı iyiydi. 2. yarıda oyunun sonuna doğru performansımız düştü. Oyuna dahil olanlar da enerji kattı. Takımın genel performansından çok mutlu olduğumu söyleyebilirim." dedi.

Yeni taktiğe alışma periyodu olduğunu vurgulayan İngiliz hoca, "Oyunculardan geçen seneden farklı bir sistem istiyoruz, buna alışmak kolay olmayacak ama her hafta daha iyiye gittiklerini görüyorum. Doğru yoldayız, her hafta daha da çalışma fırsatı buldukça ve yeni arkadaşların da katılımıyla çok daha iyiye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton takımdan memnun!
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