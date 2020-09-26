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- maçında 11'ler belli oldu!

'in 3. haftasında sahasında 'u ağırlayan 'un 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi: 26.9.2020 17:55 Son Güncelleme: 26.9.2020 18:12 ABONE OL
Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçında 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Trabzonspor'un 11'i belli oldu.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe
YENİ MALATYASPOR: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh

TRABZONSPOR 11 - 10 YENİ MALATYASPOR
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu'nda mücadele edecek. Saat 19.00 başlayacak olan müsabakayı Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve İlker Takpak yapacak.

Süper Lig'de iki takım bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 4 kez sahadan galip ayrılırken, Yeni Malatyaspor da 2 defa güle taraf oldu. Bordo-mavililer, attığı 11 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçları ise Trabzonspor 2-1 ve 3-1'lık skrolarla kazanmıştı.

TRABZONSPOR, TRABZON'DA RAKİBİNE YENİLMEDİ
İki ekip arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta da Karadeniz ekibi rakibine yenilmedi. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer, rakip ağları 8 defa sararken, kalesindeki 3 gole ise engel olamadı.

İKİ TAKIM DA İLK GALİBİYETİNİ ALMAK İSTİYOR
Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig 2020-2021 sezonundaki ilk galibiyetlerini almayı hedefliyor. Bordo-mavili takım, ligin ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilirken, deplasmanda ise Denizlispor ile 0-0 berabere kalmıştı. Yeni Malatyaspor da deplasmanda Karagümrük'e 3-0'lık skorla kaybederken, evinde de Göztepe ile 1-1 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrılmıştı.

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Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçında 11'ler belli oldu!
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