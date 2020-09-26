Uğurcan 20 milyon euro

Uğurcan Çakır için 12 milyon Euro net, 3 milyon bonus ve bir sonraki satıştanResmi teklife cevap veren bordo-mavililer, Uğurcan'ın bu rakamlara bırakılmayacağını, beklentilerininGERI ADIM ATMIYORLARRennes cephesi ise bu fiyatın oldukça yüksek olduğunu ve ortalama bir rakama transferin bitirilmesi gerektiğini