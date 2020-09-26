Uğurcan 20 milyon euro

Fransız kulübünün 12 milyon Euro’nun yanı sıra 3 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren teklifine soğuk bakan bordomavililerin yanıtı; 20 milyon Euro ve yüzde 20 satış payı şeklinde oldu
Uğurcan Çakır için 12 milyon Euro net, 3 milyon bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren bir paketleTrabzonspor'un kapısını çalan Rennes'eolumsuz yanıt verildi. Resmi teklife cevap veren bordo-mavililer, Uğurcan'ın bu rakamlara bırakılmayacağını, beklentilerinin 18milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus ve birsonraki satıştan %20 pay olduğunu iletti. GERI ADIM ATMIYORLAR
Rennes cephesi ise bu fiyatın oldukça yüksek olduğunu ve ortalama bir rakama transferin bitirilmesi gerektiğini menajerler aracılığıylailetse de yönetimin şu ana kadar geriadım atmadığı da öğrenildi.