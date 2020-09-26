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Uğurcan 20 milyon euro

Fransız kulübünün 12 milyon Euro’nun yanı sıra 3 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren teklifine soğuk bakan bordomavililerin yanıtı; 20 milyon Euro ve yüzde 20 satış payı şeklinde oldu

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 26.9.2020 ABONE OL
Uğurcan 20 milyon euro
Uğurcan Çakır için 12 milyon Euro net, 3 milyon bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay içeren bir paketle Trabzonspor'un kapısını çalan Rennes'e olumsuz yanıt verildi. Resmi teklife cevap veren bordo-mavililer, Uğurcan'ın bu rakamlara bırakılmayacağını, beklentilerinin 18 milyon Euro artı 2 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan %20 pay olduğunu iletti. GERI ADIM ATMIYORLAR
Rennes cephesi ise bu fiyatın oldukça yüksek olduğunu ve ortalama bir rakama transferin bitirilmesi gerektiğini menajerler aracılığıyla iletse de yönetimin şu ana kadar geri adım atmadığı da öğrenildi.

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Uğurcan 20 milyon euro
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