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'ın maçı muhtemel 11'i

'de önce sahasında ile berabere kalan ve ardından da Avrupa Ligi'nde yine sahasında Portekiz ekibi Rio Ave'ye penaltılar sonucunda elenen , ligde moral arıyor. 'ın takımın başına döneceği ve yeni transfer Vincent Aboubakar'ın kadroda olacağı maçında siyah-beyazlıların 11'i nasıl olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.9.2020 10:18 Son Güncelleme: 27.9.2020 10:25 ABONE OL
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Sezona Trabzonspor derbi zaferi ile başlayan, geçen hafta Antalyaspor'a takılan, ardından da Avrupa Ligi elemesinde Rio Ave'ye yenilen Kara Kartal, bugünkü mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılıp moral bulmak amacında. Konya BB Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

ATIBA, N'KOUDOU VE JOSEF YOK

Öte yandan siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Atiba, sağlık ekibinin tavsiyesiyle kadroya alınmezken, henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou ve lisansı çıkmayan Josef de takımda yer almadı.

ABOUBAKAR KADRODA, SERGEN YALÇIN KULÜBEDE

Yeni transfer Vincent Aboubakar teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadroya dahil edildi. Lens ile Umut Nayir'i de liste dışı kaldı. Bu arada yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktığı için Trabzon, Antalyaspor ve Ave maçlarında takımın başında bulunamayan teknik direktör Sergen Yalçın, bugünkü karşılaşmada ise yedek kulübesinde yer alabilecek; bu sezon ilk kez kez kenarda olacak.

KONYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Adil, Guilherme, Ömer Ali, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Shengelia, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Atakan, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Larin

Kalinic’e son teklif 2 milyon 750 bin Yalçın dönüyor Atiba yine yok Son dakika: Beşiktaş Aboubakar'ı resmen açıkladı! Sergen Yalçın kararını verdi! Lens'in ardından bir yolcu daha Beşiktaş Aboubakar transferini böyle duyurdu

Beşiktaş Aboubakar transferini böyle duyurdu

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Beşiktaş'ın Konyaspor maçı muhtemel 11'i
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