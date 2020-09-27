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'ın maçında 11'ler belli oldu!

'in 3. haftasında , deplasmanına konuk oluyor. Konyaspor, ilk 2 haftayı 1 puanla kapatırken Beşiktaş ise 4 puan topladı. Corona virüsünü atlatan Beşiktaş Teknik Direktörü mücadelede takımının başında yer alacak. Yalçın ayrıca yeni transfer Aboubakar'a da maç kadrosunda yer verdi. Mücadele öncesi iki takımın da 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.9.2020 14:55 Son Güncelleme: 27.9.2020 15:22 ABONE OL
Beşiktaş'ın Konyaspor maçında 11'ler belli oldu!

SERGEN TAKIMIN BAŞINDA, YENİ TRANSFER ABOUBAKAR KADRODA
Beşiktaş'ta koronavirüsü atlatan ve karantina süreci sona eren teknik direktör Sergen Yalçın, takımın başında Konya'ya geldi. Sakatlığı bulunan Atiba, kadro dışı kalan Lens, lisansı çıkmayan Josef ile Nkoudou ve Umut kadroda yer almazken, yeniden siyah-beyazlı formayı giyen Aboubakar ise 21 kişilik kafileye dahil edildi. Siyah-beyazlıların Konyaspor kadrosu şu şekilde: "Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar."

MÜCADELENİN11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Cikalleshi

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Dorukhan, Ljajic, Mensah, Atakan, Boyd, Güven

4 MAÇTA TEK GALİBİYET
Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Rio Ave karşılaşmasını ise normal ve uzatma bölümünü aynı skorla tamamladı.

BEŞİKTAŞ SON 17 MAÇTA 8'İNİ KAZANDI
Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son 17 maçın 8'indi mağlup etti.

Söz konusu karşılaşmalarda rakibiyle 7 kez berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 2 defa sahadan mağlup ayrıldı.

Bu arada iki takım arasındaki 38 lig maçının 14'ünde Konyaspor, 4'ünde ise Beşiktaş gol atmayı başaramadı.

KONYA'DAKİ MAÇLAR
Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 19 maçtan 7'sini Beşiktaş kazanırken, 10 müsabaka berabere sonuçlandı. Konyaspor ise bunların sadece 2'sinde galibiyet alabildi. Konya'da Beşiktaş 30, ev sahibi ekip 21 gol attı.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK
Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı. Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.

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Beşiktaş'ın Konyaspor maçında 11'ler belli oldu!
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