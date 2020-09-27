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'den derbisi değerlendirmesi

'in 3. haftasında sahasında 'yi konuk ediyor. Zorlu derbi öncesinde sarı-kırmızılı takımın deneyimli teknik adamı değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.9.2020 18:34 Son Güncelleme: 27.9.2020 18:41 ABONE OL
Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi değerlendirmesi

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan müsabaka öncesinde deneyimli teknik adam Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

İşte Terim'in açıklamaları...

"Derbiler sonuçları kestirilemeyen maçlar. Bilinmeyen olduğu için de herkes bundan zevk alıyor. İyi başladık, iyi de gitmek niyetimiz. Karşımızda güçlü bir rakibimiz var. Ümit ederim kendi oyunumuzu sahada uygulayabiliriz. Böyle olursa da daha rahat ederiz.

Özellikle geçiş savunmasında Saracchi hızıyla önemli bir silah, Luyindama'nın gelmesi bizi rahatlattı ama Saracchi ile daha rahat edebilirdik. Geçiş savunmasının önemli olduğunu düşünüyorum, Martin elinden geleni yapacak ve orayı kapatacaktır.

Hem sol ayaklı biri olarak hem çabuk biri olarak Saracchi bir eksiklik ama Linnes her iki tarafta da elinden gelenin en iyisini veren bir kardeşimiz. Umut ediyorum ki Saracchi'nin eksikliğini bize hissettirmez."

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Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi değerlendirmesi
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