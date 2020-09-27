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'ın rakibi Rangers ligde farklı kazandı

'ın 'nde play-off'taki rakibi Rangers, İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) Motherwell'i deplasmanda 5-1 mağlup etti.

AA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 17:08 ABONE OL
Galatasaray'ın rakibi Rangers ligde farklı kazandı

Premiership'in 9. haftasında Fir Park Stadı'nda Motherwell'e konuk olan Rangers, 12 ve 37. dakikalarda James Tavernier, 28. dakikada James Jones, 75 ve 80. dakikalarda da Cedric Itten'in golleriyle rakibini 5-1 yendi.

Motherwell'in tek golünü 87. dakikada George Edmundson (kendi kalesine) kaydetti.

Rangers, ligde 7. galibiyetini alarak 23 puana yükseldi ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

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Galatasaray'ın rakibi Rangers ligde farklı kazandı
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