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Kalinic’e son teklif 2 milyon 750 bin

İmza parası alamadığı için 3 milyon Euro isteyen 32 yaşındaki futbolcudan da 250 bin Euro indirim yapması istendi. Düğüm birkaç gün içerisinde çözülecek

Giriş Tarihi: 27.9.2020 ABONE OL
Kalinic’e son teklif 2 milyon 750 bin
Aboubakar'dan sonra Nikola Kalinic'i de kadrosuna katıp forvet transferini bitirmeyi planlayan Beşiktaş, Hırvat yıldızı ikna etmek için yoğun çaba harcıyor. Taraflar bonuslarla birlikte ilk etapta 2.5 milyon Euro'ya anlaşırken, 32 yaşındaki futbolcu son anda imza parasıyla birlikte 3 milyon Euro talep etmişti. Bunun üzerine Kartal, imkânlarını zorlayarak golcü oyuncuya önerdiği rakama 250 bin Euro zam yaparak, 2 milyon 750 bin Euro'ya çıktı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME
Futbolcudan da istediği rakamdan 250 bin Euro indirim yapması talep edildi. Roma Kulübü'nün de ilgilendiği Kalinic'e kararını bir an önce vermesi gerektiği bildirildi. Beşiktaş, oyuncuyla anlaşması halinde taraflar arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Kalinic'in kulübü Atletico Madrid'e ise cüzi bir bonservis bedeli ödenecek. Bu transferin birkaç gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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Kalinic’e son teklif 2 milyon 750 bin
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