Süper Lig’de büyük düello! Galatasaray - Fenerbahçe!

İki takım en son Şubat'ta karşılaşmış, Fatih Terim'in öğrencileri 3-1'lik sonuçla 21 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet almıştıF.Bahçe ile ilk derbisine çıkacak olan Erol Bulut ise geçen sezon Alanya ile G.Saray'ı Türkiye Kupası'ndan eleyip adını yarı finale yazdırmıştı. Aslan ligde 3'te 3 yapmak, Kanarya ise bomba transferleriyle zafere ulaşmanın peşindeGALATASARAY ile Fenerbahçe Süper Lig'de bugüne kadar 126 maçta karşılaşırken bunların 50'sinde Kanarya, 34'ünde Aslan güldü. 42 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Sarı-lacivertliler 536 gol atarken rakibi 488 golle karşılık verdi. Pandemi nedeniyle Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele seyircisiz oynanacak. Bu arada iddaa G.Saray'ın galibiyetine 1.90, F.Bahçe'ye 2.80, beraberliğe 3.10 veriyor.Mehmet ÖZCAN/FLORYAve Avrupa'daGalatasaray'da Fenerbahçederbisi düşünülerek Hajduk Split ileoynanan elemede rotasyona gidildi.akşamı kulübeye çekilip dinlendirilenFenerbahçe'ye karşı ilk 11'de sahaya çıkacaklar.Terim,Sakatolan Saracchi'nin yerine sol bekte jokerLinnes'e görev verilecek.11'i belli olan Galatasaray'ın kulübe hamleleri de hazır. Sarı-kırmızılılar, skoru bulamazsa,değişiklikleri gelecek.sezon Kadıköy'de Onyekuru ile sonuca giden teknik direktör Fatih Terim,oyun planları hazırlandı.sabahı tüm takıma Kovid-19 testi yapıldı ve önceki akşam çıkan sonuçlar herkesi sevindirdi.hafta boyuncastrese sokmak istemeyen teknik heyet deilk 4 resmi maçına olduğu gibi Fenerbahçe'ye hazırlananson çift kalede idman sahasından herkes çıkartıldı veVolkan DEMİR/SAMANDIRA, şu ana kadar 14 transfer gerçekleştirdi ancaktamkapasiteye ulaşmaması ErolBulut'un en büyük problemi.Bulut kadroyu bu sabah belirleyecek. AncakEnner Valencia ise bu mücadelede kanatta görev yapacak.heyet kanatlarda santrfor özelliği olanTeknik direktör Erol Bulut böylece hücum gücünü artırmayı düşünüyor.belirsizlik hakim... Bulut bugüne kadar Zanka'dan vazgeçmedi ama derbide Lemos-Tisserand önde.açıklanmasa da sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, Samandıra'da hafta boyunca yoğun bir mesai verdi.Gökhan-Caner ikilisi en büyük yardımcısıydı.yönetimi,BaşkanKoç ve yönetim, şampiyonluk hedefiyle yolaçıkan takımın Galatasaray derbisinde gerekeniyapacağına inanıyor.hakem ve rakiple ilgili hafta içerisinde hiçbir açıklama yapmamaya özen gösterdi.Fenerbahçe'de transfere yön verebilir.Elbette gidecek oyuncularla ilgili durum hızlanır.taraftarı takımından uzak kalacak. AncakHeyecan Kadıköy'de yaşanacak.TRANSFERMARKT'IN verilerine göre Fenerbahçe; 74 milyon 180 bin Euro, Galatasaray ise 71 milyon 480 bin Euro'luk kadro değerine sahip. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı yaklaşık olarak 1 milyar 298 milyon.GALATASARAYFenerbahçe mücadelesi dünyanın en iyi 20 derbisi arasında kendine yer buldu.İngiliz Daily Mirror gazetesinin yaptığı ankette İskoç derbisi Celtic-Rangers birinci oldu.FENERBAHÇE, son 5 sezonda rakibiyle deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Kanarya kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. 5 maçtan 3'ü 0-0 bitti.G.Saray ile F.Bahçe arasındaki büyük buluşma; A'dan Z'ye tüm haberleri, perde arkası olayları, gündem belirleyecek fotoğrafları ve usta yazarların yorumlarıyla yarın da bu sayfalarda olacak.Lig ve Avrupa'da son 4 maçını kazanan Galatasaray, transferin flaş ekibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor67 yaşındaki Terim, F.Bahçe ile oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 11 beraberlik, 9 yenilgi aldı.45 yaşındaki Bulut, Alanya ve Malatya ile G.Saray'a karşı 10 maça çıktı. 4 galibiyet, 5 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.AliPalabıyık; kariyerinde ikinci kez Galatasaray- Fenerbahçe derbisi yönetecek. 39 yaşındaki hakem bugüne kadar Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin 30 maçında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar son 10 Süper Lig karşılaşmasında yenilmedi. Sarı-lacivertliler ise son 3 lig maçında puan alamadı.SAAT 19.00YAYIN beIN SPORTS 1HAKEM Ali PalabıyıkSTAT Türk TelekomSICAKLIK 24 derece / nem % 42