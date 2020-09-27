Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig’de büyük düello! Galatasaray - Fenerbahçe!

’de büyük düello! - !

Lig ve Avrupa'da son 4 maçını kazanan , transferin flaş ekibi 'yi ağırlıyor 67 yaşındaki Terim, F.Bahçe ile oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 11 beraberlik, 9 yenilgi aldı. 45 yaşındaki Bulut, Alanya ve ile G.Saray'a karşı 10 maça çıktı. 4 galibiyet, 5 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

Giriş Tarihi: 27.9.2020 ABONE OL
Süper Lig’de büyük düello! Galatasaray - Fenerbahçe!
İki takım en son Şubat'ta karşılaşmış, Fatih Terim'in öğrencileri 3-1'lik sonuçla 21 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet almıştı
F.Bahçe ile ilk derbisine çıkacak olan Erol Bulut ise geçen sezon Alanya ile G.Saray'ı Türkiye Kupası'ndan eleyip adını yarı finale yazdırmıştı. Aslan ligde 3'te 3 yapmak, Kanarya ise bomba transferleriyle zafere ulaşmanın peşinde

SÜPER LİG'DE 127. RANDEVU
GALATASARAY ile Fenerbahçe Süper Lig'de bugüne kadar 126 maçta karşılaşırken bunların 50'sinde Kanarya, 34'ünde Aslan güldü. 42 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Sarı-lacivertliler 536 gol atarken rakibi 488 golle karşılık verdi. Pandemi nedeniyle Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele seyircisiz oynanacak. Bu arada iddaa G.Saray'ın galibiyetine 1.90, F.Bahçe'ye 2.80, beraberliğe 3.10 veriyor.

Mehmet ÖZCAN/FLORYA

Galatasaray'ın derbi hazırlığı

Boş sahada sessiz prova!
1- LİG ve Avrupa'da üç günde bir maça çıkan Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi düşünülerek Hajduk Split ile oynanan elemede rotasyona gidildi.
2- PERŞEMBE akşamı kulübeye çekilip dinlendirilen Omar Elabdellaoui, Luyindama, Belhanda, Emre Kılınç, Arda ve Falcao Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de sahaya çıkacaklar.
3- FATİH Terim, Başakşehir'i 2-0 yenen takımı tek değişiklikle Fenerbahçe'nin karşısına çıkaracak. Sakat olan Saracchi'nin yerine sol bekte joker Linnes'e görev verilecek.
4- İLK 11'i belli olan Galatasaray'ın kulübe hamleleri de hazır. Sarı-kırmızılılar, skoru bulamazsa, Babel- Diagne ikilisini oyuna alacak, öne geçerse oyunu tutma adına Ömer Bayram ve Etebo değişiklikleri gelecek.
5- GEÇEN sezon Kadıköy'de Onyekuru ile sonuca giden teknik direktör Fatih Terim, gizli forvet rolünü takıma çabuk alışan yeni transfer Emre Kılınç'a verdi. Falcao'ya konsantre olan Fenerbahçe savunmasını Emre ile çözecek oyun planları hazırlandı.
6- CUMA sabahı tüm takıma Kovid-19 testi yapıldı ve önceki akşam çıkan sonuçlar herkesi sevindirdi.
7- FLORYA'DA hafta boyunca Fenerbahçe'ye özel bir hazırlık yapılmadı ve oyuncuların üzerinde baskı oluşturulmadı.
8- TAKIMI strese sokmak istemeyen teknik heyet de hiçbir oyuncuyla derbi için birebir görüşme gerçekleştirmedi.
9- KAZANDIĞI ilk 4 resmi maçına olduğu gibi Fenerbahçe'ye hazırlanan Galatasaray'da hedef galibiyet serisini 5 maça taşımak.
10- YAPILAN son çift kalede idman sahasından herkes çıkartıldı ve Florya'da seyircisiz maç atmosferi yaratıldı.

Volkan DEMİR/SAMANDIRA

Fenerbahçe'nin derbi hazırlığı

Sonuç transfere yön verecek
1- FENERBAHÇE, şu ana kadar 14 transfer gerçekleştirdi ancak birçok yeni ismi henüz hazır hale getiremedi.
2- SOSA, Mert Hakan ve Samatta gibi kilit isimlerin tam kapasiteye ulaşmaması Erol Bulut'un en büyük problemi.
3- EROL Bulut kadroyu bu sabah belirleyecek. Ancak A planında santrforda Samatta arkasında ise Sosa'nın görev yapması bekleniyor. Enner Valencia ise bu mücadelede kanatta görev yapacak.
4- TEKNİK heyet kanatlarda santrfor özelliği olan Valencia ve Thiam'ı derbide kullanacak. Teknik direktör Erol Bulut böylece hücum gücünü artırmayı düşünüyor.
5- SAVUNMADA belirsizlik hakim... Bulut bugüne kadar Zanka'dan vazgeçmedi ama derbide Lemos-Tisserand önde.
6- RESMEN açıklanmasa da sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, Samandıra'da hafta boyunca yoğun bir mesai verdi. Takıma yeni katılan isimlere büyük maçlarla ilgili önemli tüyolar verdi. Gökhan-Caner ikilisi en büyük yardımcısıydı.
7- FENERBAHÇE yönetimi, bu maça dair ekstra prim belirlemedi. Başkan Koç ve yönetim, şampiyonluk hedefiyle yola çıkan takımın Galatasaray derbisinde gerekeni yapacağına inanıyor.
8- YÖNETİM hakem ve rakiple ilgili hafta içerisinde hiçbir açıklama yapmamaya özen gösterdi. Ne Ali Palabıyık'la ilgili bir yorum yapıldı ne de Galatasaray'a yönelik bir açıklama...
9- DERBİ Fenerbahçe'de transfere yön verebilir. Alınacak olumsuz bir sonuç yeni bir kanat oyuncusu ve ikinci bir santrforun yolunu açar. Elbette gidecek oyuncularla ilgili durum hızlanır.
10- FENERBAHÇE taraftarı takımından uzak kalacak. Ancak taraftarlar maç gününe dair Kadıköy'de derbi izleme organizasyonları yapıyor. Heyecan Kadıköy'de yaşanacak.

1.2 milyar TL'lik mücadele
TRANSFERMARKT'IN verilerine göre Fenerbahçe; 74 milyon 180 bin Euro, Galatasaray ise 71 milyon 480 bin Euro'luk kadro değerine sahip. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı yaklaşık olarak 1 milyar 298 milyon.

Dünyanın 6. harikası!
GALATASARAYFenerbahçe mücadelesi dünyanın en iyi 20 derbisi arasında kendine yer buldu. Türkiye'nin en büyük mücadelesi 6. sırayı aldı. İngiliz Daily Mirror gazetesinin yaptığı ankette İskoç derbisi Celtic-Rangers birinci oldu.

0-0'a abone oldular
FENERBAHÇE, son 5 sezonda rakibiyle deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Kanarya kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. 5 maçtan 3'ü 0-0 bitti.

G.Saray ile F.Bahçe arasındaki büyük buluşma; A'dan Z'ye tüm haberleri, perde arkası olayları, gündem belirleyecek fotoğrafları ve usta yazarların yorumlarıyla yarın da bu sayfalarda olacak.

Lig ve Avrupa'da son 4 maçını kazanan Galatasaray, transferin flaş ekibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor

67 yaşındaki Terim, F.Bahçe ile oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 11 beraberlik, 9 yenilgi aldı.

45 yaşındaki Bulut, Alanya ve Malatya ile G.Saray'a karşı 10 maça çıktı. 4 galibiyet, 5 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

2. KEZ PALABIYIK
Ali Palabıyık; kariyerinde ikinci kez Galatasaray- Fenerbahçe derbisi yönetecek. 39 yaşındaki hakem bugüne kadar Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin 30 maçında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar son 10 Süper Lig karşılaşmasında yenilmedi. Sarı-lacivertliler ise son 3 lig maçında puan alamadı.

SAAT 19.00
YAYIN beIN SPORTS 1
HAKEM Ali Palabıyık
STAT Türk Telekom
SICAKLIK 24 derece / nem % 42

EN ÇOK OKUNANLAR

GÜNLÜK TABLO SON DAKİKA | Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son durum! 26 Eylül Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?
Ziya Selçuk'tan son dakika okullar açıklaması geldi! 8. 9. ve 12. sınıflar okula ne zaman gidecek? 2020 Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?
Sergen Yalçın gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı! İşte Sergen Yalçın ile Aslı Turanlı aşkının belgesi...
AÇIKLANDI! Çılgın Sayısal Loto sonuçları ile şanslı rakamlar! 26 Eylül Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı!
Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması geldi... Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 9,10,11 ve 12.sınıflar okula başlayacak mı?
Son dakika! İstanbul'da hangi ilçeler depremde risk altında? Olası büyük İstanbul depremi öncesi deprem haritası yayınlandı!
Halil Sezai'nin dövdüğü Hüseyin Meriç'ten son dakika açıklaması! "Tamamen sahte görüntüler..."
CHP'den şehit babasına gözdağı: 1 otobüs ve 10 avukatla geldiler! Sosyal medyada şehit babasına destek çığ gibi...
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı ve güncel rakamlar
Milyoner'de Cem Yılmaz sürprizi! Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ünlü komedyen o soruyu yanıtladı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig’de büyük düello! Galatasaray - Fenerbahçe!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA