Süper Lig’de büyük düello! Galatasaray - Fenerbahçe!

Lig ve Avrupa'da son 4 maçını kazanan Galatasaray, transferin flaş ekibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor 67 yaşındaki Terim, F.Bahçe ile oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 11 beraberlik, 9 yenilgi aldı. 45 yaşındaki Bulut, Alanya ve Malatya ile G.Saray'a karşı 10 maça çıktı. 4 galibiyet, 5 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.
Giriş Tarihi: 27.9.2020ABONE OL
İki takım en son Şubat'ta karşılaşmış, Fatih Terim'in öğrencileri 3-1'lik sonuçla 21 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet almıştı
F.Bahçe ile ilk derbisine çıkacak olan Erol Bulut ise geçen sezon Alanya ile G.Saray'ı Türkiye Kupası'ndan eleyip adını yarı finale yazdırmıştı. Aslan ligde 3'te 3 yapmak, Kanarya ise bomba transferleriyle zafere ulaşmanın peşinde
SÜPER LİG'DE 127. RANDEVU
GALATASARAY ile Fenerbahçe Süper Lig'de bugüne kadar 126 maçta karşılaşırken bunların 50'sinde Kanarya, 34'ünde Aslan güldü. 42 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Sarı-lacivertliler 536 gol atarken rakibi 488 golle karşılık verdi. Pandemi nedeniyle Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele seyircisiz oynanacak. Bu arada iddaa G.Saray'ın galibiyetine 1.90, F.Bahçe'ye 2.80, beraberliğe 3.10 veriyor.
Mehmet ÖZCAN/FLORYA
Galatasaray'ınderbi hazırlığı
Boş sahada sessiz prova! 1- LİG ve Avrupa'da üç günde bir maçaçıkan Galatasaray'da Fenerbahçederbisi düşünülerek Hajduk Split ileoynanan elemede rotasyona gidildi. 2- PERŞEMBE akşamı kulübeye çekilip dinlendirilen Omar Elabdellaoui,Luyindama, Belhanda, Emre Kılınç,Arda ve Falcao Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de sahaya çıkacaklar. 3- FATİH Terim, Başakşehir'i 2-0yenen takımı tek değişiklikle Fenerbahçe'ninkarşısına çıkaracak. Sakatolan Saracchi'nin yerine sol bekte jokerLinnes'e görev verilecek. 4- İLK 11'i belli olan Galatasaray'ın kulübe hamleleri de hazır. Sarı-kırmızılılar, skoru bulamazsa, Babel-Diagne ikilisini oyuna alacak, önegeçerse oyunu tutma adına Ömer Bayram veEtebo değişiklikleri gelecek. 5- GEÇEN sezon Kadıköy'de Onyekuru ile sonuca giden teknik direktör Fatih Terim, gizli forvet rolünü takımaçabuk alışan yeni transfer EmreKılınç'a verdi. Falcao'ya konsantre olanFenerbahçe savunmasını Emre ile çözecek oyun planları hazırlandı. 6- CUMA sabahı tüm takıma Kovid-19 testi yapıldı ve önceki akşam çıkan sonuçlar herkesi sevindirdi. 7- FLORYA'DA hafta boyunca Fenerbahçe'yeözel bir hazırlık yapılmadıve oyuncuların üzerinde baskıoluşturulmadı. 8- TAKIMI strese sokmak istemeyen teknik heyet de hiçbir oyuncuyladerbi için birebir görüşme gerçekleştirmedi. 9- KAZANDIĞI ilk 4 resmi maçına olduğu gibi Fenerbahçe'ye hazırlanan Galatasaray'da hedef galibiyetserisini 5 maça taşımak. 10- YAPILAN son çift kalede idman sahasından herkes çıkartıldı ve Florya'da seyircisizmaç atmosferi yaratıldı.
Volkan DEMİR/SAMANDIRA
Fenerbahçe'ninderbi hazırlığı
Sonuç transfere yön verecek 1- FENERBAHÇE, şu ana kadar 14 transfer gerçekleştirdi ancak birçok yeni ismi henüz hazırhale getiremedi. 2- SOSA, Mert Hakan ve Samattagibi kilit isimlerin tamkapasiteye ulaşmaması ErolBulut'un en büyük problemi. 3- EROL Bulut kadroyu bu sabah belirleyecek. Ancak A planında santrforda Samattaarkasında ise Sosa'nın görev yapmasıbekleniyor. Enner Valencia ise bu mücadelede kanatta görev yapacak. 4- TEKNİK heyet kanatlarda santrfor özelliği olan Valencia ve Thiam'ı derbidekullanacak. Teknik direktör Erol Bulut böylece hücum gücünü artırmayı düşünüyor. 5- SAVUNMADA belirsizlik hakim... Bulut bugüne kadar Zanka'dan vazgeçmedi ama derbide Lemos-Tisserand önde. 6- RESMEN açıklanmasa da sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, Samandıra'da hafta boyunca yoğun bir mesai verdi. Takıma yeni katılan isimlerebüyük maçlarla ilgili önemli tüyolar verdi. Gökhan-Caner ikilisi en büyük yardımcısıydı. 7- FENERBAHÇE yönetimi, bu maçadair ekstra prim belirlemedi. BaşkanKoç ve yönetim, şampiyonluk hedefiyle yolaçıkan takımın Galatasaray derbisinde gerekeniyapacağına inanıyor. 8- YÖNETİM hakem ve rakiple ilgili hafta içerisinde hiçbir açıklama yapmamaya özen gösterdi. Ne Ali Palabıyık'lailgili bir yorum yapıldı ne de Galatasaray'ayönelik bir açıklama... 9- DERBİ Fenerbahçe'de transfere yön verebilir. Alınacak olumsuz bir sonuçyeni bir kanat oyuncusu ve ikincibir santrforun yolunu açar. Elbette gidecek oyuncularla ilgili durum hızlanır. 10- FENERBAHÇE taraftarı takımından uzak kalacak. Ancak taraftarlarmaç gününe dair Kadıköy'dederbi izleme organizasyonlarıyapıyor. Heyecan Kadıköy'de yaşanacak.
1.2 milyar TL'lik mücadele
TRANSFERMARKT'IN verilerine göre Fenerbahçe; 74 milyon 180 bin Euro, Galatasaray ise 71 milyon 480 bin Euro'luk kadro değerine sahip. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı yaklaşık olarak 1 milyar 298 milyon.
Dünyanın 6. harikası!
GALATASARAYFenerbahçe mücadelesi dünyanın en iyi 20 derbisi arasında kendine yer buldu. Türkiye'nin en büyükmücadelesi 6. sırayıaldı. İngiliz Daily Mirror gazetesinin yaptığı ankette İskoç derbisi Celtic-Rangers birinci oldu.
0-0'a abone oldular
FENERBAHÇE, son 5 sezonda rakibiyle deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Kanarya kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. 5 maçtan 3'ü 0-0 bitti.
G.Saray ile F.Bahçe arasındaki büyük buluşma; A'dan Z'ye tüm haberleri, perde arkası olayları, gündem belirleyecek fotoğrafları ve usta yazarların yorumlarıyla yarın da bu sayfalarda olacak.
Lig ve Avrupa'da son 4 maçını kazanan Galatasaray, transferin flaş ekibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor
67 yaşındaki Terim, F.Bahçe ile oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 11 beraberlik, 9 yenilgi aldı.
45 yaşındaki Bulut, Alanya ve Malatya ile G.Saray'a karşı 10 maça çıktı. 4 galibiyet, 5 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.
2. KEZ PALABIYIK
AliPalabıyık; kariyerinde ikinci kez Galatasaray- Fenerbahçe derbisi yönetecek. 39 yaşındaki hakem bugüne kadar Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin 30 maçında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar son 10 Süper Lig karşılaşmasında yenilmedi. Sarı-lacivertliler ise son 3 lig maçında puan alamadı.
SAAT 19.00
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