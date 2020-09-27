Sivasspor - Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor sahasında Başkent temsilcisi Ankaragücü'nün ağırlıyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Caner, Ziya, Camara, Hakan Arslan, Ninga, Yasin, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel.
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Diousse, Lukasik, Alper Potuk, Luka Adzic, Bolingi, Paintsil
SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Ankaragücü maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.
SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ HAKEMİ KİM?
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor - Ankaragücü mücadelesini Arda Kardeşler yönetiyor.