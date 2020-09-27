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- Ankaragücü | CANLI

'in 3. haftasında sahasında Başkent temsilcisi Ankaragücü'nün ağırlıyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.9.2020 16:11 ABONE OL
Sivasspor - Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor sahasında Başkent temsilcisi Ankaragücü'nün ağırlıyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Caner, Ziya, Camara, Hakan Arslan, Ninga, Yasin, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel.

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Diousse, Lukasik, Alper Potuk, Luka Adzic, Bolingi, Paintsil

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Ankaragücü maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ HAKEMİ KİM?
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Sivasspor - Ankaragücü mücadelesini Arda Kardeşler yönetiyor.


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Sivasspor - Ankaragücü | CANLI
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